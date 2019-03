Actualizada 21/03/2019 a las 07:45

El Sindicato Médico de Navarra mantiene las dos jornadas de huelga previstas para este jueves y viernes en demanda de unas ‘condiciones laborales y económicas dignas’. La convocatoria de huelga alcanza a todos los facultativos de la red pública. Hasta el momento, el Sindicato Médico ha llevado a cabo cinco jornadas de huelga, los días 30 de enero, 7, 14 y 28 de febrero y 1 de marzo.



Desde mediados de febrero el sindicato ha mantenido diversos encuentros con responsables del departamento de Salud durante los que se han cruzado propuestas. Ambas partes han reiterado que están abiertas al diálogo.



No obstante, la última propuesta remitida por el sindicato fue calificada por el departamento como “inasumible”, además de “insolidaria” con otros colectivos y con la sociedad. El sindicato recalcó que no ha propuesto ninguna mejora “que no esté ya pactada o instaurada en otras comunidades”.



Salud indicó desde el inicio del conflicto que no tiene competencias para negociar mejoras salariales, una de las tres patas en las reivindicaciones médicas junto con la recuperación de la relación médico- paciente (a través de medidas como adecuar las agendas y los tiempos de consulta o definir las funciones por estamentos para eliminar burocracia) y recuperar la figura del médico en los órganos de toma de decisiones. Por eso, está prevista una reunión el día 25 con responsables de Función Pública.



Las dos últimas jornadas de huelga que se realizaron en días consecutivos se saldaron con cerca de 6.000 consultas aplazadas en Atención Primaria y Especializada y 74 operaciones quirúrgicas suspendidas.

