La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha achacado este jueves a la falta de tiempo y a la "inestabilidad política" en el Gobierno central el hecho de que no se haya aprobado una Ley de Empleo, que era, ha reconocido, un compromiso de esta legislatura.



Barkos, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSN, ha afirmado que no se ha aprobado una Ley de Empleo por "falta de voluntad", sino por "falta de tiempo", por la necesidad de ordenar este ámbito en el marco foral, y por la "falta de estabilidad al otro lado de la mesa", en concreto "en los sucesivos gobiernos del Estado".



La portavoz del PSN, María Chivite, ha pedido a la presidenta "más autocrítica", porque "lo suyo siempre es echar la culpa a los demás".



El vicepresidente Miguel Laparra "se comprometió a abordar una Ley de Empleo y no han cumplido", ha destacado Chivite, quien ha declarado que "en esto nada tiene que ver el Gobierno de España" y ha insistido en que esta normativa "no se ha hecho porque usted no ha querido".



Tras resaltar que "los compromisos en torno al empleo han sido el mayor fracaso de este Gobierno", Chivite ha denunciado que "lo que han hecho ustedes es poner parches, han despreciado el diálogo social y han despreciado a los agentes sociales".



"En estos cuatro años se han dedicado a perder el tiempo", ha aseverado la portavoz socialista, quien ha instado al Gobierno de Navarra a que "deje de echar balones fuera".



Barkos, quien ha replicado a Chivite que "el asunto requiere otro tono y requiere más rigor", ha manifestado que el Gobierno de Navarra "ha dejado el camino perfectamente dispuesto" para que se pueda seguir trabajando en este asunto en el futuro.



Además, ha señalado a Chivite que el empleo también se impulsa derogando la reforma laboral, "algo en lo que su Gobierno no ha sabido o no ha querido" avanzar en estos meses.

