El Parlamento de Navarra rechaza recuperar la derogada ley de Símbolos

Actualizada 14/03/2019 a las 18:50

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la toma en consideración de una proposición presentada por el Partido Popular de Navarra con el fin de recuperar la derogada ley de Símbolos e introducir sanciones a quien la incumpla.



El PPN ha recabado el apoyo de UPN y PSN para la tramitación de su ley, insuficiente ante el voto en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que la derogación de la ley de Símbolos en 2017 con el apoyo de los partidos del cuatripartito es "un ejemplo de todas sus obsesiones, intereses y prejuicios". "Nos dejaron en un absoluto vacío legal, eso es lo que querían para colocar sus intereses nacionalistas, en concreto la bandera de otra comunidad, para aparentar que Navarra es Euskadi, para confundir y engordar sus egos nacionalistas para su pretendida anexión a Euskal Herria. Tenemos un Gobierno que ofende permanentemente a nuestros símbolos, a nuestra lengua común, a nuestras convicciones morales en definitiva, a nuestra libertad y nuestros derechos", ha afirmado.



El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha criticado que "tienen que ser los grupos de la oposición los que planteen iniciativas para proteger los símbolos de Navarra ante la dejación de funciones de los partidos que sustentan al Gobierno y de manera especial el propio Gobierno, que aplaude y apoya iniciativas que van en contra de los símbolos oficiales de Navarra". "Navarra es la única comunidad que tiene un gobierno que no está defendiendo sus símbolos propios", ha censurado.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "los símbolos son un elemento de convivencia, de integración, no de imposición de un modelo concreto social, político o institucional". "Queremos llenar los símbolos de democracia, de respeto, para no convertirlos en elemento arrojadizo contra el que piensa diferente y no por eso deja de ser navarro o lo es menos que nosotros. Si tiene que haber una ley de símbolos, deberá ser respetuosa con la pluralidad, más abierta, más integradora", ha indicado.



El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha afirmado que esta proposición es "mero postureo, al PP le importa muy poco el tema de los símbolos, lo utiliza como pretexto mediático propagandístico, utiliza la bandera de Navarra cuando la que le preocupa es la de España". "El artículo 10 de la proposición dice que el tamaño de la bandera de Navarra que esté expuesta no podrá ser mayor que el de la de España. Esta es la ley de la señora Beltrán. Tiene que ser igual o más pequeña, y al que incumpla esta cuestión tan importante le tienen reservada una sanción que llevará aparejada el cese del cargo", ha indicado.



Por parte de Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha afirmado que "estamos en lo siempre, símbolos, banderas, escudos, himnos, que se utilizan para envolverse en ellos y no hablar de temas mucho más importantes, para utilizar el frentismo traperil". "Nosotros no vamos a estar en esos discursos incendiarios, lo que hay que hacer es una apuesta por la convivencia", ha señalado.



Por parte del PSN, Carlos Gimeno ha dado su apoyo al trámite de la ley, aunque ha dicho que no comparte "el uso que hace el PP de los símbolos". "Los símbolos no están ni para confrontar, ni para imponer, ni para hacer usos de parte como hace el nacionalismo y como hace el PP. Los símbolos tienen que estar en un contexto de convivencia integradora, plural, reparadora. Los símbolos deben tener un carácter institucional en el que estemos todos", ha dicho.



El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha señalado que esta proposición "refleja la posición política del PP durante toda la legislatura, llegando ya a unos niveles inauditos en lo que podríamos calificar como una especia de dictadura en materia de símbolos que el PP quiere imponer en Navarra, y eso no es sumar, eso es dividir, confrontar y restar". "Navarra es una tierra plural en cuanto a identidades nacionales que en ella conviven y las instituciones no deben tener un práctica excluyente", ha señalado.

