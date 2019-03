30 mujeres congelan sus óvulos cada año porque han sido diagnosticadas de cáncer

14/03/2019 a las 06:00

Mujeres que hace unos años no hubieran podido ser madres ahora pueden concebir y dar a luz hijos sanos. Aunque suene a ciencia ficción, la congelación de los óvulos es ya una realidad y cada vez son más las féminas que se someten a esta técnica. Unas, porque han sido diagnosticadas de cáncer o enfermedades que pueden poner en riesgo su fertilidad; y y otras, simplemente, porque no quieren que ‘se les pase el arroz’. Y aunque saben que ‘deberían ser madres ya’, no consideran que

Sonsoles Echavarren

