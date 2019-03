La ONCE se suma al Día Internacional de la Mujer

Actualizada 04/03/2019 a las 20:00

La ONCE dedica el 'cuponazo' del viernes, 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer para evidenciar de esa forma su apoya a esa jornada de reivindicaciones.

Valentín Fortún, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad foral, y Mertxe Leranoz, directora del Instituto Navarro para la igualdad, han presentado el cupón, acompañados por la presidenta del CERMIN, Mariluz Sanz, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Maria Pilar Herrero.

El Grupo Social ONCE, que suma ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, da empleo directo a más de 31.000 mujeres, la mayoría con discapacidad, según informa en un comunicado en el que señala que su recién nombrado Consejo General cuenta con paridad de consejeras y, además, dos vicepresidencias ocupadas por mujeres.

El salario medio de una mujer con discapacidad es de 17.300 euros, frente a los 20.100 de las mujeres sin discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) aportados por la ONCE, que apunta que en el caso de los hombres, aquellos que tienen discapacidad tienen un sueldo medio de 20.600 euros, frente a los 25.900 de los que no tiene discapacidad.

Esto, asevera, supone que la brecha salarial en España se dispara un 33 por ciento cuando se trata de mujeres con discapacidad.

En este contexto subraya su compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los niveles y ámbitos de actividad de la organización.

Selección DN+