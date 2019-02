Iturriagagoitia dice no tener "nada que contestar" sobre Sodena

Actualizada 26/02/2019 a las 10:44

La exconsejera del Gobierno de Navarra y expresidenta de Sodena en 2002, Nuria Iturriagagoitia, ha afirmado que no puede "aportar ninguna luz" a la comisión que investiga las inversiones fallidas de la empresa pública y no tiene "nada que contestar" a las preguntas formuladas de los parlamentarios.



"Me temo que no voy a poder aportar ninguna luz a esta comisión,, así que encantada de estar aquí pero que sepan que me da la sensación de que poco puedo aportar", ha dicho antes de someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios.



Según ha advertido, inversiones como las realizadas por Sodena en Coches Familia Burgos y Parquenasa se produjeron "hace más de 16 años" y las cuestiones relacionadas con el análisis de estos procedimientos no han tenido en su persona "ninguna carga emocional" que le permita recordarlas.



Además de carecer de "documentación propia" sobre estas cuestiones, Iturriagagoitia ha añadido que en caso de contestar a las preguntas de los parlamentarios podría caer en cierta "sugestibilidad", incitándose a responder "algo que realmente no sea así".



Y ha garantizado que "lo más habitual en un consejo de Administración es analizar la misión, los valores, la estrategia empresarial, la evolución de los negocios, los proyectos que hay en curso, las nuevas propuestas de inversión, los balances y las cuentas resultados".



"Todos los consejos a los que he pertenecido tenían sus directivos, que eran quienes elevaban al consejo los distintos asuntos con sus procedimientos internos. En ningún caso mantuve a la vez el ser miembro del consejo de administración y otros cargos como dirección general o consejero delegado", ha recordado.



Tras esta primera intervención de la compareciente, UPN no ha formulado ninguna pregunta, mientras que a las de Geroa Bai ha respondido reiteradamente con la frase "nada que contestar" y al ser interrogada por EH Bildu sobre Davalor ha precisado que esa cuestión no le interesa.



"He leído titulares de Davalor pero no me he leído los artículos porque no me interesa", ha respondido al parlamentario Maiorga Ramírez, que a continuación ha preguntado a la compareciente sobre los "procedimientos seguidos por parte del Gobierno de Navarra para tomar esas decisiones".



"Los procedimientos que tenían las empresas los tenía cada uno: Sodena tenía unos, CETENASA tenía otros, CEIN tenía otros. No es un tema de consejo de administración, cada una tiene los suyos en función del tipo de empresa que es, y ahora, como comprenderá, me importa un rábano, con perdón, los procedimientos que puedan llevar, creo que hay cosas más importantes", ha aseverado.



La afirmación ha provocado que el parlamentario cuestionase si, a su juicio, "el estudio de Davalor no es algo a lo que debiera dedicar mucho tiempo una Cámara como el Parlamento de Navarra", a lo que Iturriagagoitia ha respondido no querer dedicar a esta cuestión "ni cinco minutos".



"Cada uno hace con su tiempo lo que quiere. Personalmente, no le quiero dedicar ni cinco minutos, tengo muchas cosas más que hacer", ha señalado, y tampoco ha aclarado nada respecto de las inversiones en Coches Familia Burgos puesto que, ha indicado, "no recuerdo nada de todo eso de los coches".



El socialista Guzmán Garmendia, que ha criticado la negativa a responder de la compareciente, no ha querido formular pregunta alguna porque "retrotraerse a 2002" no aporta "gran cosa" al objeto de la comisión de investigación, igual que el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, quien ha rehusado emplear su turno de preguntas pues, a su juicio, las interesantes para la formación ya habían sido formuladas previamente.

