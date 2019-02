UPN y PPN creen que el Gobierno foral trata de "frenar" el Canal de Navarra

Actualizada 21/02/2019 a las 11:37

UPN y PPN han mostrado este jueves su "sorpresa" por las declaraciones del vicepresidente Manu Ayerdi sobre el Canal de Navarra y han opinado que el Ejecutivo foral trata de "frenar" esta infraestructura.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha manifestado que la nueva información sobre el Canal de Navarra ofrecida ayer por el Ejecutivo foral es "una sorpresa" y "un frenazo más de un Gobierno de Navarra que lo que ha pretendido desde el inicio de la legislatura es que no se hiciera".

Después de que el vicepresidente Manu Ayerdi dijera que el informe de alternativas sobre la segunda fase del Canal de Navarra tiene "alguna deficiencia importante" y que una de las alternativas se había "sobrevalorado", Esparza ha manifestado que "ahora salen con éstas, sin ofrecer datos".

En su opinión, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, "no puede anunciar esto sin decir qué es lo que está pasando de verdad". "Cuando sales a comunicar que hay un problema, que se ha detectado que hay una discrepancia, habrá que explicar qué discrepancia es, porque si no la sensación es que aquí se quiere alargar, tapar las cosas y no tomar ninguna decisión", ha afirmado.

Una postura, ha continuado, en la que el Ejecutivo foral "está cómodo porque no quiere que el agua llegue a la Ribera, no quiere las 21.500 hectáreas". Por ello, el presidente de UPN ha reclamado que "se haga de una vez, se haga a la mayor brevedad posible, para las 21.500 hectáreas, y que no se haga en fases". "La Ribera tiene derecho a tener agua de boca de calidad, para generar desarrollos industriales y para generar agricultura que significa empleo, desarrollo y progreso", ha concluido.

Esparza ha criticado que el Ejecutivo "ha conseguido semiparalizar la ampliación de la primera fase" de esta infraestructura y "se ha posicionado en contra de la ampliación de la segunda fase, diciendo que sólo para 10.000 hectáreas".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha considerado también "sorpresivas" las declaraciones de Ayerdi. "Ya vale, esto huele otra vez a paralización de obras del Canal, huele a que termina la legislatura y a que EH Bildu-Batasuna como siempre intenta paralizar una obra tan importante para Navarra", ha expuesto.

Ha criticado que "ya lo han hecho con otras infraestructuras como la Autovía de Leizaran o el Embalse de Itoiz y ahora con el Canal y no lo vamos a consentir". "Por eso, es tan necesario y así va a ser, gobernando el PP en España y formando parte del Gobierno de Navarra esta obra no se va a paralizar nunca y llegará a la Ribera en sus máximas dimensiones", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que este miércoles el vicepresidente Manu Ayerdi ya fue "explícito" al hablar del informe en torno al Canal de Navarra.

Ha señalado que Ayerdi fue "claro" al decir que la semana que viene tiene una comparecencia parlamentaria junto a la consejera Isabel Elizalde en la que "ahí sí con datos, con tiempo y profundidad tendrán opción de explicar en qué punto estamos".

