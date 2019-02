El jurado popular continúa deliberando este miércoles sobre el veredicto del crimen de Corralillos

Actualizada 13/02/2019 a las 09:45

Los cinco hombres y cuatro mujeres encargadas de enjuiciar el 'crimen de Corralillos' de 2017 concluyeron anoche su primer día de deliberaciones sin emitir un veredicto. Sobre las nueve, fueron conducidos a un hotel, incomunicados y custodiados por la Policía Foral, y este miércoles a las nueve de la mañana retomarán sus deliberaciones en el Palacio de Justicia de Navarra. Allí deben dar respuesta a un total de 16 preguntas sobre qué consideran probado o no probado sobre lo ocurrido la madrugada del 18 de septiembre de 2017 en el aparcamiento de los Corralillos del Gas, cuando el acusado estranguló al joven Daniel de la Fuente, de 22 años, con el cinturón de seguridad de su furgoneta. Ambos no se conocían y durante las seis sesiones de juicio han surgido varias hipótesis sobre qué pudo propiciar aquel encuentro y la pelea que acabó con la vida del joven.

El jurado popular recibió este martes a las 10.30 horas el objeto del veredicto, diez folios con preguntas sobre los hechos y a los que deberán dar respuesta. A media tarde, solicitaron la celebración de una vista, a la que acudieron la magistrada presidenta del tribunal, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la letrada de la Administración de Justicia, así como fiscal, acusación particular y defensa. Querían aclarar algunas dudas sobre las cuestiones que habían recibido y qué significaba alguno de los término. Tras las aclaraciones, continuaron deliberando, sin límite para alcanzar un veredicto.

Las preguntas solo se refieren a hechos y para probar alguno contrario al acusado se requieren siete votos, mientras que los hechos favorables al procesado solo exigen cinco. Y aunque solo recojan hechos, los enunciados encierran cuestiones jurídicas que luego tendrán su traslado en la sentencia y en los años de pena, si es condenatoria. La sentencia y fijar la posible condena es algo que corresponde a la juez.

El delito que pudo cometer el acusado figura en las últimas preguntas del cuestionario (ver información inferior), las referentes a los hechos delictivos. Así, la primera opción contempla que la víctima estuvo en una situación de “total indefensión” (un asesinato), la segunda recoge que el acusado se aprovechó de la “situación de inferioridad” de la víctima (homicidio con abuso de superioridad) y la tercera plantea simplemente que le causó la muerte al apretar el cinturón (homicidio). Las dos primeras configuran la tesis de la acusación particular, que reclama 20 años de cárcel, mientras que la fiscal pide 8 por homicidio.

La tercera pregunta también encierra la forma de cometer el homicidio o asesinato: si lo hizo “con ánimo de matar” (doloso) o si apretó el cinturón durante al menos tres minutos y a pesar de que se le representó la posibilidad de que si continuaba con la acción podía causar la muerte, prosiguió apretando (dolo eventual), aspectos que luego tendrá en cuenta la magistrada.

Ninguna de las tres opciones planteadas al jurado incluye la de declararle no culpable de asesinato u homicidio, pero el acusado puede quedar absuelto si el jurado ve probado que actuó en legítima defensa o bajo un miedo insuperable (preguntas 10 y 11), tal y como sostiene la defensa. Ambas son incompatibles: la fiscal explicó en el juicio que así lo ha establecido la jurisprudencia, que considera que en la legítima defensa el agredido puede pensar y elegir cómo se defiende, mientras que con el miedo insuperable no se piensa, se actúa por instinto. También pueden probar que actuó en legítima defensa pero que se excedió (pregunta 12), lo que no le exime de responsabilidad pero sí la atenúa, teoría que sostiene la fiscal.

Sobre esto delibera el jurado en el Palacio de Justicia, en una sala contigua a la sala del jurado. Allí se les lleva la comida y solo allí pueden hablar del caso. Una vez fuera de allí, tienen prohibido hacerlo, de ahí que hasta las cenas y desayunos cuenten con presencia policial.

