Actualizada 07/02/2019 a las 11:45

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha insistido en que el consumidor final debe pagar el IVA del peaje de la autopista de la AP-15 pero ha señalado en todo caso que la subvención aprobada para los usuarios de esta vía llega al 98 por ciento.

El consejero ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de UPN sobre la gratuidad de la AP-15 y ha cuestionado a los regionalistas si "investigaron" si era posible la gratuidad total antes de "prometerlo" a la ciudadanía tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno del PP sobre los Presupuestos del Estado.



Aranburu ha señalado que la autopista "podía haber sido gratis desde 2014, pero se prorrogó la concesión hasta 2029". "Si la autopista no es gratuita, no es mía la culpa", ha indicado.



En todo caso, ha señalado que "los 12 millones son bienvenidos, no se han perdido, se han empezado a utilizar, vienen bien porque los descuentos, que estaban en un 96%, pasan a ser del 98%".



En cuanto al pago del IVA, Aranburu ha señalado que, tras una consulta realizada a la Hacienda foral, se ha concluido que es el consumidor final el que debe pagarlo. "Han propuesto una solución que está sujeta al IVA. Investigue y consulte", ha dicho el consejero a UPN.



Por su parte, el portavoz regionalista, Javier Esparza, ha criticado que el consejero "no ha hecho nada, a sus técnicos no les ha dicho que intenten que con estos 12 millones los usuarios no paguen nada". "¿No han comparado con otras comunidades? ¿No han preguntado? ¿Por qué en La Rioja y en Aragón a los usuarios no les cuesta nada, es gratuito del todo?", ha planteado.



Esparza ha señalado que la negociación para conseguir los 12 millones del Estado "no fue fácil y conseguirlo es una grandísima noticia". "Tienen los 12 millones y parece que al Gobierno le molesta. Se han aprobado unos descuentos que son importantes, pero son descuentos y nosotros creemos que puede ser gratis. No discuto que haya que pagar el IVA, lo que discuto es quién tiene que pagarlo", ha señalado.

