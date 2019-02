CC OO y ELA valoran el acuerdo laboral final en torno al Mapa Local

02/02/2019 a las 06:00

CC OO y ELA, dos de los tres sindicatos que presentaron enmiendas laborales a la Ley Foral de Reforma del Mapa Local de la mano de los parlamentarios críticos de Podemos-Orain Bai, han valorado de forma positiva que finalmente haya habido acuerdo en el cuatripartito para incorporarlas casi en su totalidad. Se sumarán vía Proposición de Ley una vez se publique en el Boletín Oficial de Navarra la ley foral marco. Al aceptarse estas reivindicaciones de Orain Bai, la ley pudo ser finalmente aprobada en el pleno del Parlamento del jueves por mayoría absoluta de 26 votos (todo el cuatripartito que sustenta el Gobierno) sobre 50.



“La modificación de la Ley de Reforma del Mapa Local acordada por el cuatripartito garantizará los derechos de las personas trabajadoras en la administración local”, considera CC OO, sindicato que “se congratula del acuerdo forzado por Orain Bai para incorporar demandas sindicales”.



Los acuerdos alcanzados in extremis por el cuatripartito con Orain Bai se presentaron en pleno a través de dos enmiendas in voce firmadas por Geroa Bai, EH Bildu e I-E, si bien no fueron admitidas a trámite al oponerse UPN y PP. Así, se acordó incluirlas en la reforma a través de una Proposición de Ley que se presentará próximamente.



La primera enmienda planteaba crear en el seno de la Comisión Técnica Comarcal (la que aborda la creación de cada comarca) una Subcomisión de Personal integrada por entidades locales y representación sindical que emitirá un informe. La segunda señalaba que las entidades locales afectadas por esta ley foral “no podrán rescindir contratos de personal que, en la fecha de entrar en vigor la ley, estén vigentes con base en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”.



“Si días atrás no resultaba posible, en comisión, incorporar la garantía de volumen total de empleo, quienes la rechazaron ahora han suscrito un acuerdo para ello”, destaca CC OO, valorando que también se haya “garantizado la negociación colectiva con las organizaciones sindicales en cada comarca, lo que permitirá homogeneizar las condiciones laborales”.



“Podrían haberse incorporado más garantías, como la de no privatización de servicios, pero en todo caso la presión sindical ejercida hasta el último minuto, en el caso de CC OO, ha condicionado el resultado de la ley. Si otras organizaciones nos hubiesen acompañado el resultado hubiera sido mejor”.



Por su parte, ELA considera una “buena noticia” para los trabajadores que se alcanzara este acuerdo, a la espera de su aprobación final. “La ley aprobada no garantiza todavía el mantenimiento del empleo”, advierte, y describe la actual como una “situación de incertidumbre” que se ve acentuada porque “apenas quedan unos meses para la disolución del Parlamento”.



Considera que el trabajo realizado desde el sindicato “ha sido determinante” para alcanzar el acuerdo en el seno del cuatripartito. “ELA ha sido el único que ha insistido hasta última hora para lograr que el texto final garantizase el mantenimiento de todos los puestos de trabajo”.



