Se amplía el permiso de paternidad de empleados públicos 12 semanas más

El pleno del Parlamento ha aprobado una modificación del Estatuto del Personal al servicio de la Administración Foral por la que se amplía hasta 12 semanas más el permiso de paternidad de los empleados públicos.



La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de UPN, PSN, PPN, Podemos-Orain Bai e I-E, frente a las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai.



La propuesta, impulsada por el PSN, pretende avanzar en la conciliación “para, ampliando el permiso de paternidad hasta 12 semanas más, convertir a Navarra en una Administración pionera y ejemplarizante en materia de igualdad”.



En concreto, se prevé que una vez agotado el permiso de paternidad de 5 semanas, el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra disponga de una licencia adicional retribuida con una duración que, sumada a la del permiso anterior, “alcance las 17 semanas o las que corresponda en caso de discapacidad del hija/o y por cada hija/o a partir del segundo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples”.



Dicho permiso conllevará una remuneración del 100 % de las retribuciones del empleado, será intransferible al otro progenitor y podrá disfrutarse de forma ininterrumpida o de modo fraccionado, en este último caso dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento.



La autorización para el disfrute de este permiso, al que podrán acogerse aquellos progenitores cuyo hijo haya nacido en el año inmediatamente anterior, deberá solicitarse antes de la finalización del permiso en vigor de cinco semanas y su implantación será progresiva: 4 semanas para nacimientos habidos en 2018, 8 en 2019 y 12 en 2020.



Atendiendo a la media de permisos de paternidad concedidos en los dos últimos años (235), se estima que el coste de dicha medida sería de 786.592 euros en 2018, 1.573.184 en 2019 y 2.359.775 euros en 2020.



La socialista Nuria Medina, que ha apostado por “ampliar derechos y libertades en relación a la igualdad de género”, ha reivindicado que “la maternidad no puede seguir siendo un obstáculo para la incorporación de las mujeres al mundo laboral”.



Carlos Couso, parlamentario de Orain Bai dentro de Podemos-Orain Bai, ha respaldado la iniciativa porque “la igualdad es una inversión y cuesta dinero”.



Marisa de Simón, de I-E, ha compartido el contenido de la ley y ha apostado por extender esta iniciativa a todo el Estado. “Lo que no compartimos son sus formas, creo que se ha equivocado el Partido Socialista de Cámara legislativa”, ha apuntado.



Aunque ha votado a favor, el regionalista Carlos García Adanero ha intervenido en el turno en contra como crítica a la intención del PSN de “buscar el titular y decir que son los primeros que luchan por la igualdad”. “Menos discursos y más acción directa donde lo pueden hacer”, ha pedido a los socialistas.



Por parte de Geroa Bai, Virginia Alemán ha afirmado que la equiparación de los permisos de paternidad es “necesaria”, aunque es una cuestión “muy seria”. En este sentido, ha advertido que no le parece “muy responsable” el planteamiento del PSN.



Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) ha justificado la abstención afirmando que, a pesar de compartir el “espíritu” de la ley, desde el punto de vista jurídico “es una auténtica chapuza”, criticando además “la forma en que se ha llevado a cabo, sin contar con la participación directa de los sindicatos”.



La portavoz popular, Ana Beltrán, ha criticado la intención del PSN de “ponerse la medalla” y ha advertido que “esta ley debería haber sido objeto de negociación previa, tanto con organizaciones sindicales como con los propios trabajadores”.

