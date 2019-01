El TSJN confirma que bomberos sin título no pueden conducir las ambulancias

31/01/2019 a las 06:00

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha reconocido el derecho de seis bomberos a no prestar el servicio de conductor de ambulancias en el parque de Trinitarios, ya que no cuentan con el título de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) y el Gobierno de Navarra no ha acreditado que dispongan de la certificación administrativa. De esta forma, confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Pamplona que hace un año dio la razón a los bomberos, que habían recurrido una Orde

TSJN Tribunal Superior de Justicia de Navarra

