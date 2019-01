El Parlamento de Navarra aprueba la reforma del Mapa Local con el apoyo de Orain Bai

Actualizada 31/01/2019 a las 11:40

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el proyecto de ley de reforma de la Administración Local de la Comunidad foral después de que finalmente los cuatro parlamentarios de Orain Bai hayan decidido apoyar el texto.



Así, la ley ha recibido el voto favorable de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN, PSN y PPN han rechazado el proyecto de ley con duras críticas y han anunciado que, si consiguen mayoría en la próxima legislatura, la derogarán.



El texto enviado por el Gobierno de Navarra al Parlamento reorganiza el mapa local de la Comunidad foral con la creación de las comarcas.



El cuatripartito ha alcanzado un acuerdo además para presentar, una vez aprobada esta ley, una proposición para modificarla esta misma legislatura con el fin de dejar "absolutamente claro que no habrá ninguna posibilidad de despido colectivo" entre los trabajadores de la Administración Local. Estos grupos pretendían debatir una enmienda 'in voce' para introducir esta idea esta misma mañana en el debate en pleno, pero UPN y PPN han vetado su tramitación.



La parlamentaria de UPN Mari Carmen Segura ha asegurado que esta reforma, que ha calificado como 'ley Araiz', en referencia al portavoz de EH Bildu, "se aprueba por la mínima, con el mínimo consenso exigido, sabiendo la mayoría de esta Cámara que es una mala ley y no soluciona los problemas de las entidades locales, ya que se quedan sin competencias y sin financiación". "Esta ley es el primer paso para el verdadero objetivo de EH Bildu, que es obtener el poder municipal para hacer políticas sectarias y a la medida de su gente", ha indicado.



El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha defendido que "estamos ante una propuesta de reforma de abajo arriba sin precedentes" y ha considerado que éste es "un tema lo suficientemente importante como para que todos los grupos hubiésemos estado a la altura". Ha lamentado, sin embargo, que "la verdadera razón de la oposición de UPN, PSN y PPN es que había que poner toda la carne en el asador para evitar a toda costa que esta primera legislatura del cambio pudiera terminar con un texto legal a partir del cual desarrollar un estructura local más racional y eficiente". "Se sitúan en el no a todo y luego dicen que no hay consensos", ha criticado.



En la misma línea, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que la oposición tiene "una frustración política porque lo que no fueron capaces de hacer estos tres partidos durante 30 años, que es poner de acuerdo a muchas partes afectadas, este proyecto de ley lo ha conseguido y vamos a tener la oportunidad de iniciar una reforma que desde hace 30 años nos viene demandando la propia ley vigente". Además, ha precisado que la ley da "garantías de respeto absoluto a lo que digan los ayuntamientos en cada una de las comarcas, pueden paralizar la constitución de las comarcas con determinadas condiciones".



El parlamentario de Orain Bai Rubén Velasco ha considerado que "quizá lo más sensato" hubiera sido dejar esta reforma para el inicio de la próxima legislatura, ante la cercanía de las elecciones y la posibilidad de un cambio de Gobierno. "Si en pocos meses cambia el panorama político, ¿no puede desaparecer esto que vamos a aprobar pasando a la historia como una reformita? Y si es así, ¿no es temerario dejar a un futuro Gobierno una ley con la que no sabe qué hacer?", ha planteado. No obstante, "ante la duda", Orain Bai ha optado por apoyar la ley.



Además, ha dicho que, "de habernos abstenido, nos hubieran acusado de incumplir el acuerdo programático". "Lo que me hubiese reído, sobre todo, porque el acuerdo habla de una ley que incluiría una definición competencial definitiva y una financiación estable, aspectos esenciales que no se incluyen" en la reforma aprobada este jueves, ha afirmado, para señalar, ironizando, que "ante Dios y la historia no podemos convertirnos en artífices del fracaso de tan magno proyecto".



En contra de la ley, la parlamentaria del PSN Conchi Ruiz ha afirmado que esta reforma "no va a satisfacer a nadie" y ha dicho que, dado que el cuatripartito "no puede hablar de las grandezas de la ley, se dedica a criticar los intentos de reforma anteriores". La parlamentaria socialista ha asegurado que la ley "no asegura ni la mejor eficacia y ni la mejor eficiencia en la prestación de servicios" y ha advertido de que los ayuntamientos que se configuren tras las elecciones de mayo "puede que apoyen esta ley o puede que no". "Puede haber comarcas que se creen, comarcas que no se creen, y comarcas que se creen antes y comarcas que se creen después. ¿Eso es equilibrio territorial? Yo no lo veo", ha afirmado.



El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que la ley "se aprueba por la mínima e imponiendo el rodillo del cuatripartio". "Es una reforma nefasta que lleva los nombres y apellidos del señor Araiz, de EH Bildu. Es un despropósito que únicamente interesa y satisface a EH Bildu. Es la traca final del proceso de batasunización que sufrimos en esta legislatura con el Gobierno del cambio. Una reforma del mapa local debe tener como objetivo mejorar los servicios prestados a la ciudadanía con el menor coste posible. Esta ley no habla de financiación", ha censurado.



Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que esta ley es "un punto de arranque para el cambio del mapa local que tiene dos grandes beneficiarios: por un lado, la ciudadanía, porque una buena reforma local debe servir para dar mejores y mayores servicios a la ciudadanía, y creemos que esta reforma busca claramente ese objetivo; y por otro lado, el otro gran beneficiario es el propio mundo local, porque va a reforzar el poder local mediante la creación de unas entidades locales más fuertes, eficientes y eficaces, que son las comarcas".

