El Sindicato Médico de Navarra estima en el entorno del 72 por ciento el seguimiento de la huelga de facultativos convocada para este miércoles en la Comunidad foral en protesta por el "deterioro" en sus condiciones laborales.



Además, el secretario general del Sindicato Médico, Alberto Pérez, ha confirmado que se mantiene el calendario de nuevas jornadas de huelga para el mes de febrero dado que "no hay nada que haga cambiar" su postura.



Alberto Pérez ha señalado que, aunque el departamento de Salud les ha instado a desconvocar la huelga para iniciar un diálogo, "hasta que no convocamos la huelga" el departamento no se dirigió a ellos.



En ese sentido, ha explicado que el pasado 13 de diciembre el Sindicato Médico presentó al Gobierno una documentación con sus principales reivindicaciones y el Gobierno no contestó hasta que la organización sindical decidió convocar la huelga.



Además, Alberto Pérez ha incidido en que "lo primero que necesitamos es una interlocución adecuada", dado que el departamento de Salud les transmite que "no tiene capacidad" para negociar sobre algunas de sus reivindicaciones.



El secretario general del sindicato ha explicado que sus principales demandas son tres. Por un lado, "recuperar la calidad" en la relación médico-paciente, paro lo que reclaman "tiempo y medios". Por otro lado, quieren la reversión de "los recortes y pérdida de poder adquisitivo de los médicos, que no viene solo del año 2010". Y por último, reclaman estar presentes en todos los foros en los que se discuta sobre atención sanitaria.



Alberto Pérez ha declinado debatir sobre los datos de seguimiento de huelga ofrecidos por los departamentos de Salud, que cifra el seguimiento en el 12 por ciento, y ha señalado que la asamblea celebrada esta mañana en el Complejo Hospitalario de Navarra "ha estado abarrotada, con médicos en actitud positiva, aportando ideas y manifestando que están en huelga".

