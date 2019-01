Santiago Abascal, de VOX, el 7 de febrero en Pamplona

Actualizada 28/01/2019 a las 15:03

El próximo jueves, 7 de febrero, Santiago Abascal, presidente de VOX, visitará Pamplona para presentar el proyecto de la formación política de extrema derecha. Según informa el partido en una nota, el acto tendrá lugar a las 20:00 h en el Hotel NH Iruña Park.

Hace unas semanas, Vox en Navarra se encontraba a la espera de la decisión que adopte la dirección nacional del partido para concurrir o no a las elecciones forales del próximo mes de mayo. Javier Horno Gracia, pamplonés de 47 años y presidente de la comisión gestora que la formación de extrema derecha tiene al frente en Navarra, explicaba entonces a Diario de Navarra que “Vox nacional tiene intención de presentarse en todas las comunidades, si se puede. No hay nada asegurado en Navarra, y creo que no es la única comunidad. De hecho, presentarse en Andalucía fue una decisión que se tomó a última hora. Intención, si se puede, hay. Pero no está decidido”.

En su visita del próximo 7 de febrero, Abascal podría despejar esta incógnita. La gestora navarra espera mantener entonces el contacto definitivo para determinar si la sigla se presentará a las elecciones forales. En Navarra, Vox apareció de cara a los comicios europeos de 2014 y desde entonces no se ha vuelto a presentar a cita con las urnas alguna.

Selección DN+