Una guía para ahorrar más de 3.000 euros al año

Actualizada 27/01/2019 a las 12:26

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha editado una guía en la que propone medidas que pueden ayudar a las familias a disminuir los gastos de cara al año que ha comenzado y que, en el mejor de los casos, podrían conseguir ahorros superiores a 3.000 euros.



Así, por ejemplo, recomienda revisar la factura eléctrica y asegurarse de que el contrato es que mejor se adapta a nuestro consumo. En este sentido, ha indicado en un comunicado que "para un contrato combinado de luz y gas, con 5,75 kW de potencia y con servicios adicionales, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata, que sería de discriminación horaria, puede suponer un ahorro de 328 euros".



En esta línea, ha recomendado asegurarse de que no se tiene contratada una potencia mayor a la necesaria para el consumo habitual, ya que un cambio de potencia de 5,75 kW a 3,45 kW podría supone un ahorro anual de 100 euros.



Otro apartado que conviene revisar es el de los seguros. Entre otros consejos, Irache llama a valorar "si es necesario tener el coche asegurado a todo riesgo o vale con tenerlo a terceros" y a revistar "que las coberturas del seguro del hogar no dupliquen las de la comunidad".



Por otro lado, la asociación ha destacado que, en el caso de los paquetes combinados de telefonía, internet y televisión, "saber elegir una buena oferta en el momento preciso puede suponer un importante ahorro, cercano a los trescientos euros". En todo caso, ha señalado que "es fundamental pedir las condiciones de contratación por escrito, leerlas detenidamente hasta comprenderlas y asegurarse de los servicios que se incluyen", además de informarse de si existe alguna penalización que el consumidor deberá pagar si no cumple el plazo acordado.

Irache ha resaltado, además, que la compra de marcas blancas en la cesta de la compra puede suponer un ahorro del 40%. En cuanto a la compra de ropa, recomienda "repasar el armario y decidir qué ropa es necesario comprar realmente", esperar a las rebajas, visitar distintos comercios y comparar precios, o adquirir en tiendas de segunda mano o fuera de temporada.



Uno de los mayores gastos familiares es el coche entre gasolina, ITV, impuestos y mantenimiento. Este último un aspecto que puede suponer 400 euros al año, por lo que Irache aconseja "conocer el estado del vehículo y elegir talleres donde la calidad y el precio sean satisfactorios".

En cuanto a los viajes, la asociación ha señalado que planificarlos con tiempo, elegir la compañía o hacerlo en miércoles en lugar de viernes "puede resultar más económico". Algo que unido a optar por alojamientos a particulares o reducir las comidas en restaurantes "puede suponer un ahorro de más de un 30% en el coste total".



Otro aspecto que recomienda revisar son los gastos bancarios y contemplar cambiar de entidad bancaria, reconsiderar el uso de algunos productos bancarios, como tarjetas que apenas usamos y por las que pagamos comisión.



La guía aconseja también rastrear periódicamente páginas en internet que ofrecen cupones de descuentos u ofertas especiales para actividades de ocio o cualquier tipo de compra.



Finalmente, Irache recomienda llevar actualizada una hoja de cálculo del gasto doméstico en la que apuntar todos los gastos que se llevan a cabo en el hogar, y separar los fijos, variables y los imprevistos.

