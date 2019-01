Aranburu niega irregularidades en la encuesta sobre el euskera

Actualizada 24/01/2019 a las 12:57

El consejero de Hacienda y Política Financiera ha negado que haya habido irregularidades en la encuesta de condiciones de vida de 2018 o preguntas dirigidas para favorecer el euskera.



Aramburu ha respondido así en el pleno del Parlamento al regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha sostenido que se utilizaron ficheros de salud para encuestar a menores, que 24 de 45 preguntas buscaban favorecer la "imposición" del euskera y que se exigió que al menos el 50% de los encuestadores tuviera nivel C1 de euskera, cuando "jamás" se había hecho, ganando la adjudicación una empresa de Bilbao.



Tras explicar que esta encuesta de condiciones de vida se hace desde 2001 aunque haya cambiado en el tiempo, Aranburu ha indicado que en ella se ha preguntado desde el principio por conocimientos de idiomas, después sobre trabajo, salud o medio ambiente, y en 2018 se planteó como medio para obtener información de cara a la elaboración del mapa sociolingüístico de Navarra.



"Ese era el objetivo, no modificar porcentajes (de vascoparlantes) ni orientar al encuestado, y es absolutamente falso que hubiera irregularidades en los procedimientos y grave que se desacredite el trabajo" del Instituto de Estadística de Navarra, ha dicho el consejero.







Y ha añadido que son "falsas todas las irregularidades denunciadas" porque la muestra se toma del registro de población y los datos que no figuran en él, como el teléfono, son los que se obtienen de la tarjeta sanitaria, de forma legal y autorizado por la regulación estadística vigente".



Aranburu ha agregado que el requisito de conocimiento de euskera de los encuestadores "es acorde con la normativa" y de hecho en la encuesta de 2013, hecha por un Gobierno de UPN, se "exigió que el 100% fueran bilingües euskera-castellano" y la adjudicataria fue también vizcaína.



Ha destacado además que en 2017 no se exigió C1 de euskera y no se presentó ninguna empresa navarra y en 2018, con ese requisito se ha presentado una de Madrid, "no quiera hacer ver que hemos dirigido la adjudicación a una empresa concreta", ha pedido, y calificado de "falso" igualmente que las preguntas pretendieran favorecer el euskera cuando se interpelaba por ejemplo sobe su uso en el ámbito familiar.

