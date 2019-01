Actualizada 23/01/2019 a las 13:54

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha asegurado este miércoles que, en relación a las críticas de UPN a la Encuesta de Condiciones de Vida, "es todo falso".



El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha denunciado “una sucesión de irregularidades” en esta encuesta, para “simular un aumento” del porcentaje de la población navarra que usa el euskera.

Aranburu ha señalado en conferencia de prensa que en la encuesta "no ha habido ninguna irregularidad", ya que se utilizó un muestreo aleatorio de encuestados y "no hay elección inducida de ningún tipo".

El consejero ha afirmado desconocer si se exigió el nivel C1 de euskera al 50 % de los encuestadores, pero ha considerado que, en todo caso, esta circunstancia no afectaría al resultado de la encuesta.



Además, ha apuntado que, de las 54 preguntas de la encuesta, sólo una se refiere al euskera y es la relativa al conocimiento y uso de esta lengua.

Aranburu ha resaltado que no ve "sesgo ni manipulación alguna" en esta encuesta.

