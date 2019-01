UPN, PSN y PPN critican que la situación de Podemos-Orain Bai "se dilata" para que el cuatripartito conserve su mayoría

Actualizada 21/01/2019 a las 13:27

Los portavoces de UPN, PSN y PPN han criticado este lunes que los partidos del cuatripartito están "dilatando" deliberadamente en el Parlamento de Navarra la decisión sobre la posible expulsión de los tres miembros de Podemos del grupo parlamentario controlado por Orain Bai con el objetivo de mantener su mayoría en los órganos del Legislativo foral.

Por su parte, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han vuelto a considerar que "la mejor solución" sería que Orain Bai retirara su escrito de expulsión de los parlamentarios de Podemos, lo que mantendría el reparto de mayorías en la situación en la que ha estado durante la legislatura. Geroa Bai ha señalado que el escrito de expulsión ha revelado una "laguna jurídica" en el Parlamento que debe ser resuelta.

Así se han pronunciado los grupos después de que este lunes la Mesa del Parlamento de Navarra haya dado un plazo de diez días a Orain Bai para que subsane un defecto de forma en el escrito de expulsión. Dicho escrito fue firmado únicamente por el portavoz del grupo parlamentario, Carlos Couso, pero, según un informe jurídico del Legislativo, debería ir firmado por los cuatro parlamentarios de Orain Bai.

En la reunión de la Mesa del Parlamento, UPN ha propuesto admitir el escrito de Carlos Couso, mientras que Geroa Bai y Podemos han propuesto inadmitirlo. Por su parte, EH Bildu, ha propuesto dar un plazo de diez días para que Orain Bai subsanara este defecto. Finalmente, UPN ha votado a favor de este planteamiento, por lo que ha prosperado.

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y la del Parlamento, Ainhoa Aznárez, "han pactado" que no haya expulsiones en el grupo de Podemos-Orain Bai porque "así mantienen la mayoría en el Parlamento". "Podemos ha sido intervenido como grupo parlamentario por Geroa Bai y EH Bildu. Al principio de la legislatura dijimos que Podemos era un convidado de piedra al servicio del nacionalismo vasco y terminamos la legislatura viendo cómo el grupo es intervenido y las decisiones de Podemos las toman Geroa Bai y Bildu. Le acaban de aplicar el artículo 155 a Podemos", ha señalado.

Esparza ha afirmado que "esta es la foto, en lugar de estar dando respuesta a los problemas de los ciudadanos, en lugar de estar solventando la escasez de pediatras, de buscar solución para tener la autopista gratuita".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que el escrito de Orain Bai "altera de forma importante el funcionamiento de la Cámara y hay una laguna jurídica muy importante que el Parlamento de Navarra debe colmar de alguna de las maneras".

Ha planteado que acudir a la ley de ayuntamientos -que establece que continuarían en el grupo municipal los miembros del partido y no los que lo hayan abandonado- "puede ser una de las maneras o quizá una modificación del reglamento para adecuar el problema a la situación que tenemos en este momento".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que, a falta de diez semanas para el final de la legislatura, "lo más prudente es ser capaces de dejar las cosas como están, que se retire el escrito de expulsión y no marear la perdiz".

Además, ha señalado que "algunos decían que el informe no hacía falta, que era una pérdida de tiempo, y algunos decimos que era necesario, había dudas jurídicas importantes y el informe las deja en evidencia". "Queda claro que compete decidir a la Mesa y no a la Junta. No hemos prejuzgado la decisión de fondo, está todavía por prejuzgar, pero los miembros de Orain Bai tendrán que acreditar que se hizo esa reunión -para acordar la expulsión- y que fueron notificadas debidamente esas personas, porque el informe es muy claro", ha indicado.

Por parte de Orain Bai, Rubén Velasco ha explicado que en el grupo analizarán si corresponde "subsanar" el defecto de forma o dan por válido el escrito que presentaron inicialmente. En todo caso, ha asegurado que mantienen su intención de expulsar a los tres parlamentarios de Podemos.

Además, ha afirmado que el letrado mayor del Parlamento ha hecho con su informe "un ejercicio político muy interesante, ha cargado toda la responsabilidad en los miembros de la Mesa, se ha lavado las manos, ha sugerido una posibilidad que nos parece ciencia ficción -la expulsión de los miembros de Orain Bai-, en el sentido de que es un salto legislativo verdaderamente considerable".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha afirmado que "el cuatripartito dice una cosa u otra si ve peligrar o no sus mayorías" y ha afirmado que estos partidos "irán dándole una patada para adelante sin solucionar el problema, lo que es perjudicial para la institución". Además, ha criticado que en Podemos hay "una dejación de funciones" y ha argumentado que "no ha sido expulsado el portavoz del grupo que quiere expulsar a los parlamentarios de Podemos". "Aquí el partido no ha hecho absolutamente nada", ha censurado.

Sobre la posición que adoptaría el PSN en caso de que haya que votar una expulsión en la Junta de Portavoces, Chivite ha planteado que Orain Bai primero tiene que solucionar el defecto de forma, aunque ha señalado que los socialistas siempre han señalado que "esta era una cuestión de transfuguismo a la que Podemos no ha puesto solución". "Tomaremos una decisión atendiendo a los informes jurídicos", ha indicado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "continúa el galimatías jurídico y se ve el afán obstruccionista del cuatripartito para que esto se dilate lo máximo posible". "Se ve claramente que no quieren que haya una ruptura del cuatripartito para aprobar las leyes que quedan pendientes. Se actúa con una arbitrariedad e interés claro por parte del cuatripartito. Bildu, Geroa Bai e I-E le están sacando las castañas del fuego a Aznárez, que para nosotros ya no es presidenta. Y la actuación de Aznárez ya no es digna, lo más correcto sería que abandonara la Presidencia", ha indicado.

Además, Ana Beltrán ha deseado que acabe este asunto "cuanto antes". "No puede ser que cada día en Mesa y Junta, con los problemas tan serio que tienen los navarros, estemos hablando de Podemos", ha criticado.

Finalmente, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha reiterado su solicitud de que Orain Bai retire el escrito de expulsión. "Es la forma de garantizar la mayoría en el Parlamento y creemos que es la mejor solución posible. No nos resignamos y seguimos pensando que es lo que ofrece la mejor solución política y democrática", ha señalado.

