El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha acusado este lunes a EH Bildu de haber "priorizado en la Mesa del Parlamento de Navarra sus intereses particulares frente a la estabilidad en la institución, en el Gobierno del cambio, la apuesta por la democracia y contra el tránsfuguismo, porque de eso iba lo que se decidía en el Parlamento y no de cuestiones de forma".

A juicio del líder de la formación morada, "el dar diez días de plazo a los cuatro tránsfugas de Orain Bai para que subsanen los defectos de forma del escrito que presentaron el pasado 20 de diciembre es, simplemente, un balón de oxígeno para que EH Bildu pueda negociar una determinada ley que está en trámite ante el chantaje de los tránsfugas en este sentido".

"No se ha ido al fondo de la cuestión", ha añadido Santos en una nota, "que es lo que se tenía que haber abordado hoy, que no es otro que el fraude democrático que supone que cuatro personas que ya no están en Podemos Navarra tomen el control del grupo parlamentario de Podemos, tomen el control del propio Parlamento de Navarra e, incluso, se permitan acabar con el acuerdo programático firmado por el propio Bildu al intentar destituir a una presidenta del Parlamento votada por mayoría absoluta de la Cámara".

Para el secretario general de la formación morada, "resulta muy llamativo y esclarecedor que la decisión tomada por Bildu hoy haya contado con el inmediato e incondicional apoyo de UPN, la fuerza principal del régimen que conseguimos anular en 2015, deseosa de alargar esta anormalidad democrática para dar inestabilidad al Gobierno del Cambio, aunque ello sea a costa de votar contra la misma ley antitransfuguismo que la formación de derechas aprobó para los entes locales".

Santos ha afirmado que "en los próximos días, Podemos Navarra tomará una decisión a nivel de partido sobre el enésimo fraude que se está cometiendo en el Parlamento de Navarra con la vista puesta en cerrar de una vez por todas un lamentable episodio protagonizado por cuatro personas que confundieron sus proyectos personales con un proyecto colectivo".

Por último, Eduardo Santos ha agradecido "el posicionamiento de Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra en este asunto, al entender que esto es una cuestión de fondo y no de forma, tal y como manifestó con claridad el letrado mayor de la Cámara en su informe en el que afirmaba que existía un vacío legal en el reglamento, mencionaba la ley antitransfuguismo de los entes locales, tildaba de tránsfugas a los tránsfugas y recomendaba llevar a cabo medidas legislativas para subsanar el fraude democrático cometido por los tránsfugas".

