El PSN exige el pago de "los atrasos a los trabajadores del sector de la discapacidad"

Actualizada 16/01/2019 a las 12:43

El PSN ha exigido al Gobierno de Navarra que "pague a los trabajadores del sector de la discapacidad los atrasos que tiene pendientes de abonar y que se corresponden con la subida salarial acordada en 2018".

En un comunicado, la parlamentaria socialista responsable de Derechos Sociales, Nuria Medina, ha señalado que "esa subida estaba acordada y presupuestada en 2018, pero el Gobierno de Navarra no está cumpliendo y sigue sin pagar lo que debe a estos empleados". "Es justo, pero además es lo que contempla la ley de Presupuestos, por lo que no hay excusa para no pagar", ha reivindicado.

En este sentido, ha lamentado que "no se trate por igual a todas las personas que prestan servicios a la Administración" y ha puesto en valor "el gran trabajo que realizan con las personas con discapacidad, trabajadores en su mayoría, por cierto, mujeres".

Por todo esto, los socialistas han presentado una pregunta al Gobierno, que trasladarán en el pleno, para "conocer las razones de esta demora" y exigir que "se haga el pago y se pongan al día las nóminas".

En opinión del PSN, "es imprescindible que el Gobierno de Navarra sea el principal garante del cumplimiento de un convenio que garantiza los derechos de los trabajadores, en este caso, además, como principal responsable de garantizar unos servicios de calidad sean centros públicos o concertados".

"Si el propio Gobierno se descuelga de los convenios, instrumento fundamental para garantizar derechos, legitima la precariedad y pone en cuestión lo que él mismo ha acordado", ha sostenido.

Selección DN+