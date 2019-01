Podemos ve "muy positivo" el rechazo al recurso de UPN sobre el informe jurídico de la situación de Podemos y Orain Bai

Actualizada 14/01/2019 a las 16:50

El candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno foral en las próximas elecciones y parlamentario, Mikel Buil, ha valorado de forma "muy positiva" el rechazo al recurso de UPN contra la decisión que adoptó la semana pasada la Mesa el Parlamento de solicitar un informe jurídico acerca de la situación del grupo de Podemos y Orain Bai.

En un comunicado, Buil ha considerado que en la Junta de Portavoces de este lunes "ha quedado meridianamente clara la alianza de facto entre la derecha navarra y los cuatro parlamentarios tránsfugas de Orain Bai". Y ha asegurado que "coinciden en su discurso, argumentario, estrategia y objetivo, que no es otro que alterar los resultados electorales que dieron lugar al cambio político en nuestra comunidad haciendo desaparecer de la Cámara a Podemos y a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez".

A juicio del parlamentario de Podemos, "lo que pretendía el recurso de UPN votado por el PP y los tránsfugas era un disparate jurídico, como ha dejado bien claro el letrado mayor, a pesar de lo cual derecha y tránsfugas han decidido seguir adelante".

"Pretendían, nada más y nada menos, que se anulara la petición de un informe cuando lo que está sucediendo en este Parlamento no tiene precedente alguno y es dar carta de validez al transfuguismo político, que todos los partidos se comprometieron a combatir", ha expuesto Buil.

Para el parlamentario de la formación morada, "por encima de reglamentos e interpretaciones jurídicas, aquí nos estamos jugando mucho más, aquí nos estamos jugando la esencia propia del sistema parlamentario democrático".

"No puede ser que cuatro personas que ya no están en el partido que les llevó al Parlamento hayan tomado el control y los ritmos de la Cámara legislativa, no ya el control del grupo parlamentario, sino el control de todo el Parlamento", ha señalado.

