De un final de año sin chaqueta a un inicio nórdico en Navarra

Actualizada 09/01/2019 a las 21:36

Los navarros, este año, nada tuvieron que envidiar a los canarios y sus Navidades veraniegas. O casi nada -porque un final de año en la playa tiene su aquel, no me digan que no-. El caso es que el último día del 2018 regaló en Navarra un vermú atípico en estas fechas y en esta tierra, de los de terraza y sin chaqueta, a 18 grados. ¡Incluso en Cuba tuvieron peor tiempo! Pero en cuestión de días, ¡zas! Apareció el hombre del mazo climatológico para recordarnos cómo es el crudo in

Selección DN+