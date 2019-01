Andrea-Lunes Lilas critica que Vox "declare la guerra a las mujeres"

Actualizada 09/01/2019 a las 12:54

Andrea-Lunes Lilas ha criticado este miércoles que Vox "haya declarado la guerra a las mujeres" y ha considerado que "no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos".

Representantes del colectivo han dado lectura a un comunicado ante el Ayuntamiento de Pamplona en el que han reivindicado que "el movimiento que defiende la igualdad de las mujeres y su derecho a vivir libres de violencia no es nazismo" y que "el 'feminazismo' es una fabulación machista para tratar de poner en el mismo plano ideologías que en absoluto lo están".

En opinión de Andrea-Lunes Lilas, Vox "le ha declarado la guerra no sólo al independentismo o la inmigración, sino también a las mujeres, convertidas en los negros de este remedo nacional de Ku Klux Klan que dispara consignas de supremacismo masculino".

"Esta ultraderecha patria no quiere apartarse ni un milímetro de esa otra ideología, la patriarcal, que ha mantenido siglos confinadas a las mujeres. Parece que no pudieran triunfar si no nos apartan del escenario político y social y no desvuelven a la cocina", ha señalado el colectivo.

Además, ha censurado que Vox "se empeñe en negar la realidad y afirmar, desdeñando los datos, que España padece una epidemia de falsas denuncias contra los hombres". Y ha considerado que "mantener calladas, en casa, a las mujeres es el objetivo de la campaña de esta formación política que presume sin complejos de machismo".

También ha criticado Andrea-Lunes Lilas la exigencia de Vox de derogar la ley integral contra la Violencia de Género y que "haya puesto la lucha contra la violencia de género en la diana". "Pretende, si no revertir la ley, sí neutralizarla con otra dirigida a proteger expresamente a los varones de una violencia femenina que la realidad confirma que no existe más que en casos excepcionales", ha incidido.

A su juicio, "equiparar la violencia es negar el carácter estructural de la que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo y minimizar de forma intolerable el casi millar de víctimas mortales".

"No se trata ya sólo de que esta ultraderecha envalentonada saque pecho por querer imponernos el ricino del retroceso de derechos a las mujeres, es igualmente importante dejar claro que idéntica responsabilidad tendrá en ello cualquier partido que se apoye en esta formación y haga concesiones a sus pretensiones, como tristemente se está evidenciando en Andalucía por parte del PP y Ciudadanos", ha expuesto Andrea-Lunes Lilas.

Para el colectivo, "es preciso que la sociedad se movilice y tome conciencia" y ha argumentado que, ante las próxima convocatoria electoral, "se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que nos jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables".

Selección DN+