06/01/2019 a las 06:00

Cada navarro gastará este año de media 14,94 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño', según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado. La Comunidad foral es una de las regiones que menos Lotería tiene consignada con un total de 9,6 millones de euros.



El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' del 2019 repartirá 700 millones en premios, y se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías en Madrid el próximo 6 de enero de 2019, a las 12.00 horas, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.



De este modo, la emisión asciende a 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.000.000.000 de euros, el 70% de la emisión en premios. Asimismo, los premios más importantes son un Primer Premio de 2.000.000 de euros por serie; un Segundo Premio de 750.000 euros por serie; y un Tercer Premio de 250.000 euros por serie.



En relación con este sorteo, el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta, sostiene que es el "segundo más importante" de SELAE, que "viene a tener unos 600 millones de euros de facturación". "No es un sorteo menor", recalca Huerta, que recuerda que es "una segunda oportunidad" si no ha tocado premio el 22 de diciembre, se sigan "teniendo ilusiones".



Respecto a las ventas, cada español gastará una media de 18,39 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño', 0,22 euros más que el año pasado, según la cifra de consignación por habitante de SELAE.



Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 28,43 euros, seguida de Asturias (27,75 euros), Comunidad Valenciana (25,59 euros), La Rioja (23,78 euros), País Vasco (22,92 euros), Aragón (22,84 euros), Cantabria (22,37 euros), Murcia (22,34 euros), Madrid (19,43 euros) y Castilla-La Mancha (19,15 euros).



Mientras, los que menos van a gastarse este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (4,29 euros) y Melilla (4,07 euros), seguidos de los de Baleares (10,66 euros), Extremadura (12,43 euros), Cataluña (12,85 euros), Canarias (14,42 euros), Andalucía (14,46 euros), Navarra (14,94 euros) y Galicia (18,10 euros).



Por comunidades autónomas, donde más Lotería de 'El Niño' se va a vender previsiblemente es en la Comunidad Valenciana (126,45 millones de euros consignados), seguida de la Comunidad de Madrid (126,42 millones de euros), Andalucía (121,1 millones de euros), Cataluña (97 millones de euros), Castilla y León (68,9 millones de euros), País Vasco (50,2 millones de euros), Galicia (49 millones de euros), Castilla-La Mancha (38,9 millones de euros), Murcia (32,8 millones de euros) y Canarias (30,3 millones de euros).



Por el contrario, los que menos Lotería de 'El Niño' tienen consignada son Melilla (350.880 euros) y Ceuta (364.240 euros), La Rioja (7,5 millones de euros), Navarra (9,6 millones de euros), Baleares (11,9 millones de euros), Cantabria (12,9 millones de euros), Extremadura (13,4 millones de euros), Asturias (28,7 millones de euros) y Aragón (29,8 millones de euros).



LA TERMINACIÓN 'FAVORITA'



El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio de este Sorteo, al haber salido en un total de 21 ocasiones, según datos facilitados por la SELAE. Asimismo, según datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones, seguido del número 9 con un total de 13 apariciones.



En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 4, que ha salido en 12 ocasiones (resultó agraciado tanto en 2016 como en 2017), seguido de los números 5 (once veces, la última en 2018) y el 6 (diez apariciones), el 1 y el 2 (con nueve ocasiones), y el número 8 (con ocho). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido seis veces.



En cuanto a las provincias agraciadas, Madrid es la provincia en la que mayor número de veces ha caído el Primer Premio (41 ocasiones), seguida de Barcelona (35), Bilbao (18), Valencia (14) y Sevilla (10). DESDE 1941



La historia de este tradicional sorteo se remonta a 1941, cuando el entonces director general de Timbre y Monopolios, F. Roldán, lo institucionalizó. Tras el éxito del primer sorteo, se decidió al año siguiente, 1942, transformarlo en Sorteo Extraordinario. El año 1999 fue el primero en que se celebró el Sorteo el día 6 en lugar del 5 de enero.



En 1941 el Sorteo constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de 15 pesetas. Aquel año se vendieron un total de 166.668 billetes con una recaudación de 25.230.000 pesetas que reportaron un beneficio de 7.700.300 pesetas al Estado. En 1941, el número agraciado con el primer premio fue el 23.594, el cual recayó en Sevilla.



Por otro lado, en 1942, el Primer Sorteo Extraordinario del año, contaba con 3 series de 56.000 billetes cada una, a 250 pesetas el billete, divididos en décimos, de 25 pesetas. De este modo, los números y poblaciones agraciadas con los tres primeros premios fueron: un Primer Premio de 2.000.000 de pesetas al 52.434 en Murcia; Segundo Premio de 1.000.000 de pesetas al 27.541 en Getafe (Madrid), Bilbao y Albacete; y un Tercer Premio de 750.000 pesetas al 35.285 en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia.



A partir de 1964, Lotería Nacional recuerda que comenzó la celebración de sorteos fuera de su sede habitual en Madrid, al celebrarse en San Sebastián. Desde entonces, ya son 388 los sorteos celebrados fuera del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, habiendo sido visitadas prácticamente todas las provincias españolas, según señala SELAE.



En este sentido, destaca que en el año 2012, el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' se celebró en Cádiz, en conmemoración del segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1812 'La Pepa' y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional.

