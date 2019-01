Podemos pide que salgan del grupo parlamentario los 4 “tránsfugas”

Actualizada 04/01/2019 a las 08:02

Los tres miembros de Podemos a los que sus cuatro ex compañeros de partido quieren expulsar del grupo parlamentario están intentando dar la vuelta a la situación. La actual presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez registraron este jueves en el Legislativo alegaciones a su expulsión del grupo, reclamando que sean los cuatro parlamentarios “tránsfugas” los que salgan de él y no ellos. Una crisis que no es menor, ya que en ella está en juego la presidencia del Parlamento. Aznárez la perdería si se confirma su salida del grupo.

Podemos consiguió 7 escaños en el Parlamento en las elecciones de 2015. En este momento, el control del grupo lo tienen, por sumar mayoría, los cuatro parlamentarios que ya no están en la disciplina del partido porque, o fueron expulsados o se dieron de baja. Son la exdirigente Laura Pérez, el actual portavoz Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo. Consiguieron cambiar el nombre al grupo por el de Podemos-Orain Bai y ahora quieren estar sólo ellos y que los 3 miembros de Podemos pasen a ser parlamentarios no adscritos.

El martes, la Mesa de la Cámara abordará esta situación originada el pasado 20 de diciembre, cuando Couso, como portavoz, presentó un escrito en la Cámara para comunicar la expulsión del grupo de Aznárez, Buil y Sáez.

El reglamento o normativa interna del Parlamento es claro al sostener que la expulsión del grupo supone que el parlamentario afectado se queda sin cargos. Eso implica que Aznárez dejaría de ser presidenta del Parlamento, lo que abriría un plazo de 15 días para convocar un pleno en el que la Cámara deberá elegir nuevo presidente. La expulsión, además, dejaría a Podemos sin la financiación que da la Cámara a los grupos y el cuatripartito perdería su mayoría en la Junta de Portavoces y en comisiones.

ARGUMENTO DE PODEMOS

En el escrito que registraron ayer, los tres parlamentarios de Podemos piden que se desestime la iniciativa de Couso y se acuerde “el paso a no adscritos” de Couso, Velasco, Pérez y Carrillo, o que se integren en el grupo mixto, “a criterio” de la mesa, al no estar en el partido con el que consiguieron grupo parlamentario.

Aznárez, Buil y Sáez argumentan que el fin de la propuesta de expulsarles es romper el grupo de Podemos que se constituyó conforme a la normativa, y que sus promotores están ya fuera de esas siglas. Recuerdan que es un sistema de “listas cerradas y bloqueadas”, (donde se vota a la candidatura de un partido y coalición y no a los parlamentarios). Ven “claro” que el reglamento de la Cámara “vincula la representatividad a los partidos políticos” y destacan que por ese motivo los cuatro tránsfugas no pueden estar en el grupo que formó Podemos tras las elecciones. “No nos encontramos ante un asunto de mayorías o minorías”, sostienen en su escrito.

