Colectivos feministas reciben con "indignación" que 'la Manada' siga libre

Los colectivos feministas Andrea y Lunes Lilas han recibido con "indignación" el auto que posibilita que los miembros de 'la Manada', condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, sigan en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos.

"El tribunal nos ha dicho que la Manada va a seguir en libertad provisional, que va a seguir suelta y en la calle, que va a seguir gozando de libertad" lamentan en un comunicado, en el que aseguran que están "hartas" después de dos años y medio "aguantando decisiones de una justicia claramente patriarcal".

En este tiempo, según denuncian, ha habido que soportar "situaciones como la del juez que vio jolgorio y diversión en una violación pura y dura de cinco hombres contra una mujer de 18 años", a la vez que "la joven superviviente ha sufrido cotidianamente la desatención y la injusticia que acentúan el dolor".

A ello añaden que han comprobado "como los hechos se describen como violación, como agresión, y sin embargo siguen siendo considerados como un mero abuso y nada más".

Esto, unido a que continúan en la calle cinco personas condenas a nueve años de prisión, "cuando en casos menos sangrantes los condenados están en la cárcel", es, en su opinión, "una provocación".

Tras señalar que este caso se ha convertido en un referente para todas las mujeres, reiteran su reivindicación al derecho a moverse con libertad a cualquier hora del día y de la noche, porque quieren "ser libres, no valientes" y a un "sexo no condicionado y basado en el deseo mutuo, porque el resto es violación".

Por todo ello insisten en la necesidad "urgente" de modificar el código penal, de forma que sea "claro y sin fisuras", ya que no puede ser que para que se considere violación se exija a las mujeres oponer resistencia hasta el punto de poner en riesgo sus propias vidas.

"No hacer nada no implica querer, no hacer nada no implica decir sí. La ley debe recoger, no solamente que no es no, sino también que solo sí es sí", aseveran.

Asimismo denuncian que la justicia es "patriarcal, y no sólo en cuanto a sus composición", por lo que piden que se aumente el número de mujeres en los ámbitos de mayor representación, pero sobre todo formación en género para el conjunto de la judicatura.

Además reclaman una ley sobre violencia sexual que proteja a las mujeres de "manera integral y que contemple los recursos necesarios para que se garanticen los derechos de todas las mujeres y se haga justicia real".

En ese sentido apuntan que resulta "inconcebible que la joven violada por la Manada no haya sido considerada víctima de violencia de género porque su agresión queda fuera del ámbito de la pareja".

Andrea-Lunes Lilas, que recuerda que en España se denuncia una violación cada cinco horas y que este jueves fue asesinada en Laredo una mujer de 26 años a manos de su pareja, instan a cumplir con urgencia el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de manera integral.

Conscientes de que crear una sociedad en que hombres y mujeres podamos vivir en el respeto y la igualdad es una labor que compete a toda la ciudadanía, convocan una concentración para el próximo lunes día 7, a las 19.00, en la plaza del Castillo, en la que exigirán "justicia reparadora para todas las víctimas de la violencia machista".

Al respecto indican que les hubiera gustado salir a la calle ayer mismo, pero desde la delegación del Gobierno se les denegó el permiso.

