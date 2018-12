"Decepción" entre las víctimas de ETA por el acto pro presos en Pamplona

Actualizada 27/12/2018 a las 20:03

La Asociación Navarra de Víctimas de ETA (ANVITE) ha mostrado su "decepción" con las instituciones tras confirmarse la celebración del acto organizado por Sare en favor de los presos de ETA pese a pedir su prohibición al Ayuntamiento de Pamplona, al Gobierno foral y al delegado de Gobierno en Navarra.

Así lo señalan en una nota, en la que aseguran que no han encontrado el apoyo que buscaban para parar "un acto que nos parece injusto, falto de toda ética y que pisotea el derecho a la verdad y memoria de todas las víctimas del terrorismo".

Advierten de que las instituciones se han pasado "la pelota" unas a otras, de forma que "el Ayuntamiento dice que es cosa de la Delegación de Gobierno, y que no se puede prohibir su celebración porque afecta los derechos fundamentales. La Delegación, que el Ayuntamiento ya ha autorizado y no puede hacer nada. Y, por último, el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra que ellos no tienen ninguna competencia en esta materia".

Por su parte, ANVITE asegura "no tener duda" de que un acto que se basa en colocar unas celdas en la calle y pedir a la gente que se introduzca en ellas "para empatizar con asesinos de una banda terrorista a los que, según ellos, se les están conculcando derechos fundamentales, tiene como finalidad ensalzar la figura del terrorista por encima de todo lo demás".

"Por tanto, este acto no debiera estar permitido de ninguna manera. Nos preguntamos si se permitiría la celebración del mismo si se tratara de presos yihadistas, pederastas, asesinos de mujeres o violadores", advierten.

Como respuesta a todo ello ANVITE ha programado este viernes y el sábado a mediodía, en la misma zona donde Sare organizará su acto, sendas concentraciones silenciosas con el lema "Verdad, memoria, dignidad y justicia", para mostrar su "respeto y homenaje a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda terrorista ETA".

