Arasti apoya a las víctimas de ETA pero no ve "argumentos" para prohibir el acto

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha trasladado este jueves su apoyo a la Asociación Navarra de Víctimas de ETA (ANVITE), pero ha asegurado a sus representantes que de la convocatoria comunicada del acto de Sare "no se desprenden argumentos jurídicos que justifiquen su prohibición" como pedían.

Así lo ha trasladado en una nota la delegación del Gobierno tras la reunión de Arasti con representantes de ANVITE, a quienes ha mostrado su "apoyo y comprensión" ante el acto organizado por Sare en Pamplona bajo el lema "Ahora los presos. Todos los presos juntos a casa".

No obstante, Arasti ha señalado que, con la información que se ha trasladado a la Delegación del Gobierno sobre el acto, "no es posible su prohibición", y ha recordado, además, que la Delegación no autoriza las concentraciones o manifestaciones sino que es informada a efectos de orden público.

ESPARZA CRITICA A ARASTI

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, "haya desoído y desatendido las demandas de las víctimas del terrorismo tras confirmarse que va a permitir el acto en favor y de exaltación de los presos de ETA que se celebra mañana y pasado, un acto que las humilla".

En un comunicado, Esparza ha afirmado sentirse "muy decepcionado" por la "actitud incomprensible que ha evidenciado el delegado". A este respecto, ha expresado su apoyo a Anvite, la Asociación Navarra de Víctimas de ETA, en su "justa reivindicación de parar una nueva exaltación de quienes han pisoteado los derechos humanos". "No se lo merecen", ha reivindicado.

Por ello, ha traslado el apoyo de UPN a las concentraciones silenciosas organizadas por esta asociación este viernes y el sábado, a las 12 horas, junto al Parlamento de Navarra con el lema 'Verdad, memoria, dignidad y justicia' para las víctimas del terrorismo.

"Es lo menos que podemos hacer, acompañarles y apoyarles ante quienes pretenden ofenderlas y manipular a la sociedad, y después de que la Delegación del Gobierno y otras instituciones hayan actuado de esta manera", ha expuesto el líder regionalista.

Para Esparza, "que Bildu y Geroa Bai se laven las manos no es de extrañar, pero que lo haga un partido como el PSOE resulta verdaderamente difícil de entender".

En su opinión, "la decisión de permitir el acto de apoyo a presos de ETA no representa a la mayoría de la sociedad navarra". Y ha considerado que "se está defraudando a miles y miles de ciudadanos que contemplan estupefactos cómo se permiten este tipo de actos en favor de asesinos presos, porque eso son y no otra cosa como pretenden hacer creer los organizadores".

"No son víctimas de ninguna conculcación de derechos ni de ningún conflicto, son asesinos y a los asesinos se les tiene en la cárcel para que cumplan sus penas", ha concluido el presidente de UPN.

"En este caso, es el Ayuntamiento de Pamplona el que conoce las características precisas del acto que se va a realizar y decide la cesión o no de espacio municipal", según las mismas fuentes.

Arasti ha apuntado que el derecho de reunión es un derecho fundamental recogido en la Constitución y, "si bien no es absoluto ni ilimitado, es necesario que existan razones fundadas que lleven a concluir que se vayan a producir alteraciones del orden público o perturbación de bienes y derechos protegidos por la Carta Magna".

Al respecto, ha aludido a precedentes de concentraciones convocadas por la situación penitenciaria de un preso de ETA en las que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía determinaron que aparentemente no tenían "más objetivo que reivindicaciones de carácter penitenciario".

En el caso de las que se van a celebrar mañana y el sábado en Pamplona, según consta en el escrito, el lema es "Ahora los presos. Todos los presos juntos a casa", y no figuran más detalles ni aparecen entre los organizadores colectivos ilegalizados.

Por otro lado, la delegación considera que "sería necesario acreditar clara y suficientemente, con indicios firmes, que la convocatoria constituye un acto de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares", tal y como ha establecido la Audiencia Nacional en diversos autos.

En este caso concreto, tampoco hay informes policiales que así lo acrediten.

No obstante, Arasti ha recordado que las fuerzas policiales realizarán un control y seguimiento de los actos convocados para evitar que se realicen hechos que puedan ser constitutivos de delito y, en caso de producirse, se instruirán las correspondientes diligencias.

"Las víctimas de ETA tienen todo nuestro apoyo y el del Gobierno de España", y "entendemos su malestar y el sufrimiento que actos como éste les ocasionan", ha apuntado Arasti, quien ha advertido que también, sin embargo, les ha trasladado que "debemos ser estrictos en el cumplimiento de la legislación vigente".

Del mismo modo, ha apuntado que el acto viene a visibilizar el hecho de que los presos están en la cárcel por los delitos que cometieron. "Eso es lo importante", ha añadido el delegado del Gobierno, "que cumplen y seguirán cumpliendo sus penas".

