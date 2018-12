El PSN denuncia el "desprecio" del Gobierno de Navarra de los servicios sociales con convenios caducados

Actualizada 26/12/2018 a las 16:43

El PSN ha denunciado que el Gobierno de Navarra "vuelve a despreciar" a los Servicios Sociales de Base (SSB) al no haber acordado con los entes locales un nuevo modelo de financiación y haber "dejado caducar los convenios en vigor sin avisar de su prórroga o renovación".

Así lo ha señalado en una nota la portavoz parlamentaria socialista en materia de Derechos Sociales, Nuria Medina, quien ha lamentado que el Ejecutivo de Uxue Barkos "se comprometió" a establecer un nuevo modelo "para garantizar la prestación de los servicios con recursos suficientes".



Sin embargo, el vicepresidente Miguel Laparra "ha dejado que caduquen los convenios en vigor sin tan siquiera avisar de su prórroga o renovación, por lo que, una vez más, los Ayuntamientos y Mancomunidad reciben el desprecio del Departamento", en un asunto que los socialistas llevan tiempo denunciando por la "saturación que viven los SSB, que prestan el servicio más próximo e inmediato y "en cambio no son prioridad para el Gobierno".



Medina dice que, al menos hasta ayer, el Gobierno de Navarra no había contactado con los SSB "para decirles qué va a pasar con los convenios".



Señala que en 2013 se aprobó un Decreto Foral que regula la financiación de los SSB, y que tras cinco años en vigor "se ha demostrado ineficaz para garantizar la mejor atención, con calidad, y además de manera homogénea en toda Navarra".



La socialista señala que Laparra ha anunciado "muchas veces" la reforma de los SSB a lo largo de la legislatura "pero no ha hecho nada", y apunta que "es incomprensible, siendo como son un servicio cercano, y que en algunas poblaciones no deja de ver cómo crece la demanda, que el Gobierno no destine más recursos para poder garantizar el derecho a la inclusión".



Asegura que ahora "no hay personal suficiente para dar una atención personalizada y hacer el acompañamiento preciso", y que en un momento en el que, solo con los perceptores de Renta Garantizada, que han crecido, hay más trabajo, "es lamentable que no haya un refuerzo y más recursos para atender a todas las personas usuarias".



Lamenta Medina que Laparra y el Gobierno estén gestionando "de espaldas a una realidad conocida y denunciada reiteradamente, más aún cuando estos servicios atienden a una población en situación de dificultad".



Por ello considera que en esta materia "seguimos como estábamos con UPN, porque la tan anunciada reforma no ha llegado y las consecuencias son un perjuicio para estas personas que acuden a los Servicios Sociales de Base y para los profesionales, que viven con impotencia la saturación del servicio".



