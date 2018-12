Navarra recibirá 23,3 millones en 2019 de Madrid para políticas activas de empleo

Actualizada 21/12/2018 a las 15:10

El Gobierno de Navarra recibirá en 2019 al menos 23,3 millones de euros del Ejecutivo central para políticas activas de empleo. El Ministerio y las comunidades autónomas han acordado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales el nuevo sistema de distribución de fondos estatales, que para 2019 garantiza el 95% del presupuesto asignado el año anterior.



El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno navarro, Miguel Laparra, ha considerado "positivo" el nuevo sistema de asignación de presupuesto, que tendrán un carácter plurianual (2019-2021) y que "combina una garantía de ingresos estatales con peso progresivo de cumplimiento de objetivos en materia de empleo, la necesidad de gasto y la buena gestión".



Según ha indicado, "se trata de la primera vez en la que se definen los criterios de distribución antes de que comience el año", ya que "hasta ahora, se comunicaban en abril, con un refuerzo presupuestario en junio/julio".



Sin embargo, la postura de Navarra en la Conferencia Sectorial de Empleo ha sido la abstención al considerar que "el incremento presupuestario previsto es muy exiguo, y está muy lejos de los fondos disponibles en 2012". Además, a juicio del Ejecutivo foral, "no es descartable que los nuevos programas que se plantean, sean financiados a costa de otros programas que ya tenemos en marcha".



Igualmente, el Gobierno navarro ha requerido al Ministerio "más flexibilidad en la utilización y justificación de los fondos, adecúandolos a la situación y las necesidades específicas de cada comunidad autónoma". "Si no es así, existe un cierto riesgo de que los recursos disponibles no tengan el efecto deseado en la Comunidad Foral", ha sostenido el Ejecutivo en un comunicado.



PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN



En la reunión, el Ministerio también ha presentado el Plan de choque por el empleo joven 2019-2021, con cinco objetivos, el primero, reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 % (en Navarra es del 22,76%, ya conseguido). Plantea una batería de 50 medidas en los ámbitos de la orientación, la formación, las oportunidades de empleo o el emprendimiento.



Navarra ha considerado "insuficiente" la contratación, durante 18 meses, de personal técnico de orientación profesional. "Es preciso avanzar hacia la estabilidad de las plantilla de profesionales de los servicios públicos de empleo, como se está haciendo en la Comunidad Foral", ha indicado el vicepresidente Laparra.



Asimismo, ha afirmado que "este nuevo Plan de Choque evidencia que el diseño del Plan de Garantía Juvenil no estaba dando respuesta a las necesidades". "La estrategia de Navarra ha sido adaptar las políticas activas de empleo a los colectivos con mayores dificultades de inserción, entre ellos, las personas jóvenes", ha añadido.



COMPATIBILIDAD DE LA RENTA GARANTIZADA CON LOS SUBSIDIOS



Finalmente, el vicepresidente Laparra ha lamentado que, "el Estado siga sin resolver la compatibilidad de los subsidios por desempleo con la Renta Garantizada", tal y como han reclamado varias comunidades autónomas, lo que, según ha dicho, "supondría un importante ahorro para Navarra y una mejor en la protección de las personas en desempleo".



"El Sistema estatal de protección por desempleo (prestaciones + subsidios) solo cubre a 18.319 personas de Navarra, el 49,1% de las personas desempleadas. La tasa de cobertura en el Estado es del 57,1%. Del total de personas cubiertas por el Estado, 5.064 cobran subsidios y 758 la Renta Activa de Inserción. Los recortes de la anterior etapa, así como la no compatibilidad, hacen que hoy la renta garantizada sea el sistema de protección de las personas en desempleo con mayor cobertura, por encima de los subsidios y prestaciones estatales", ha remarcado.

