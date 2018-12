Actualizada 21/12/2018 a las 11:39

El exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda ha incidido en que la labor de supervisión de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) era una competencia “compartida” entre Gobierno de Navarra y el Banco de España, aunque “la parte de navarra no se ejerció nunca”.



Así lo ha manifestado este viernes en la comisión que investiga la desaparición de la Caja, en una sesión que da continuidad a la iniciada el viernes pasado. “Para cuando yo entré, en el año 2007, había certeza absoluta de que quien hacia la supervisión y la inspección no había duda de que era el Banco de España”, ha aseverado.



Miranda, que ha hecho referencia a diversos escritos e informes, ha afirmado que “con todo tipo de gobiernos, nunca se inspeccionó a la caja de ahorros”.



“No, nunca el Gobierno de Navarra inspeccionó ni supervisó a la caja de ahorros –ha indicado-, no había medios porque no se hacía, no es que no se hiciera porque no había medios”.



Sin embargo, la parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga, que ha afirmado que “no es verdad que el Gobierno de Navarra nunca haya ejercido esa competencia” porque “la Diputación sí realizó una inspección en 1978”, ha rebatido que “jurídicamente, está claro que tenía que hacerlo”.



“¿Cuándo me ha oído usted a mí decir que era competencia del Banco de España? Le estoy diciendo que era una competencia compartida, la parte de navarra no se ejerció nunca”, ha contestado en esta ocasión Miranda.



En respuesta a EH Bildu, el consejero ha asegurado que no le sorprendió la realización de sesiones dobles e incluso tripes de la junta de entidades fundadoras, por las que se cobraron dobles y triples dietas. Tampoco le pareció “raro” que se convocasen reuniones en diferentes días con prácticamente “el mismo contenido”.



“Yo no digo que no se hayan cometido errores, pero de ahí a decir que se actuó de manera perversa, pues no –ha zanjado-, si lo creen, bien, y si no se lo creen, también, pero es que es así”.

