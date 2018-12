Una experta en violencia sexual aconseja poner en marcha "centros de crisis"

Actualizada 18/12/2018 a las 10:31

La investigadora y consultora internacional Bárbara Tardón ha aconsejado este martes que Navarra desarrolle y ponga en marcha recursos especializados y "centros de crisis" para atender a las víctimas de la violencia sexual.



Tardón ha comparecido la mañana de este martes en el Parlamento a petición de Podemos para informar de las distintas medidas para la asistencia y reparación de las víctimas de violencia sexual y sus propuestas para Navarra, sesión en la que todos los portavoces han condenado el crimen en Huelva de Laura Luelmo.



Entre sus propuestas los recursos especializados formados por equipos integrales expertos en violencia sexual, derechos humanos, trauma, crisis y emergencias, y los "centros de crisis" con servicios especializados para las víctimas y sus seres cercanos, abiertos de forma permanente, que prestan acompañamiento en distintos ámbitos a lo largo de todo el proceso y que además trabajan en la prevención y en la transformación social, no solo en la asistencia.



Tardón ha abogado además por planes y protocolos interinstitucionales, protocolos de coordinación y formación para los profesionales y agentes que interviene en estos casos, y la incorporación de la perspectiva de género.



Otras demandas son la actualización del protocolo sanitario de 2012, garantizar la cadena de custodia de las muestras haya o no denuncia, prestar asistencia letrada gratuita, reconocer el derecho de todas la víctimas a una reparación "integral" y, más allá del ámbito autonómico, reformar el código penal.



En su intervención, Bárbara Tardón se ha remontado al primer "centro de crisis" abierto de forma permanente para víctimas y allegados de la violencia sexual en Estados Unidos y a los 1.100 que hay en la actualidad, mientras que en España "no existe ninguno".



"Desde la transición, las víctimas de la violencia sexual son las grandes olvidadas de la violencia hacia las mujeres", ha dicho, y subrayado que "la violación al uso, con fuerza, en espacios oscuros y calles sin gentes, es la menos habitual. Entre el 80 y el 90% de los casos de violencia sexual se cometen por entornos cercanos".



Y en este sentido ha comentado que desde 1998 se han desarrollado normativas, políticas publicas y planes de acción para combatir la violencia hacia las mujeres por parte de parejas y exparejas, "pero la realidad es que desgraciadamente se desatienden las violencias sexuales" pese a ser "sistémicas".



Tardón ha denunciado por ello la actitud de las administraciones que tienen "el deber de prestar la debida diligencia en prevención, atención y reparación, el deber de proteger y hacer los derechos realidad".



Para esta especialista, la ausencia de estas políticas publicas desencadena un "negligente escenario de desprotección" que genera "comunidades del daño", ya que el dolor alcanza a víctimas, familias y amigos.



Tras abogar también por un sistema judicial "reparatorio" para las víctimas supervivientes, ha advertido que las mujeres que deciden acudir a alguna institución pública se encuentran con "un camino desolador".



Entre los obstáculos de este "infierno" Bárbara Tardón ha citado en primer lugar la ausencia de datos ciertos de la magnitud del problema para poder abordarlo con rigor, así como de planes, protocolos y medidas interinstitucionales.



A ello ha sumado un código penal que no exige el consentimiento libre otorgado, un sistema patriarcal que "justifica" todas las violencias y la falta de una asistencia especializada.



Esto conduce, ha dicho, a "vulnerar los derechos humanos de las víctimas, a aupar a los agresores y a responsabilizar a las víctimas. Un panorama desolador" que se agrava en el caso de mujeres inmigrantes.



Con más de "cuatro violaciones diarias denunciadas este año" en España, Bárbara Tardón ha asegurado que estas son "solo la punta del iceberg", faltan los datos reales "porque las mujeres no confían en las instituciones" y eso hace que "la mayoría no vayan a denunciar en su vida" si no se cambia la situación.



Terminada su intervención, todos los grupos han valorado las aportaciones de Tardón en materia de violencia sexual, incluido el informe de Amnistía Internacional en el que ha colaborado, y han abogado por avanzar en el camino emprendido en Navarra para actuar sobre las causas de esta violencia y atender a sus víctimas, muchas veces revictimizadas al hacerles responsables de lo sucedido.

Selección DN+