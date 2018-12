Reconocimiento a familiares de víctimas navarras del franquismo

Actualizada 17/12/2018 a las 19:42

El Parlamento de Navarra ha acogido este lunes un nuevo acto de entrega de la declaración de reparación y reconocimiento personal a 30 personas pertenecientes a la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA-36), descendientes todos de ciudadanos que padecieron violencia o persecución durante la Guerra Civil y la dictadura.



El acto se ha celebrado en el Atrio de la Cámara y ha contado con la asistencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; además del vicepresidente primero del Parlamento, Unai Hualde, y otros parlamentarios de la Cámara.



En su intervención, el presidente de AFFNA-36, Jokin de Carlos, ha señalado que aunque el reconocimiento que reciben las familias "no deja de ser un certificado, un papel; es una pequeña ayuda en esta reconstrucción que estamos haciendo". "Es un documento oficial firmado por la ministra de la Justicia y queda probado que los nuestros fueron asesinados injustamente por razones políticas y por defender los valores democráticos", ha remarcado.



Ha destacado, además, que los familiares durante décadas han estado buscando "incansablemente", pero ha lamentado que "hay algunas partes que todavía nos faltan por encontrar, que son la justicia con mayúsculas". "Desde nuestra asociación seguiremos buscando la justicia", ha garantizado Jokin de Carlos, quien se ha preguntado "por qué la sociedad se asusta ahora pensando que aparece el fascismo de repente, cuando los familiares sabemos que el fascismo nunca se fue".



"Nuestras familias que sufrieron asesinatos, cárcel y represión por luchar contra el fascismo y los derechos para todos sabemos muy bien qué es el fascismo y, como nuestros asesinados y en honor a su lucha, lucharemos contra el fascismo actual y denunciaremos a los que intenten beneficiarse políticamente y blanquear este genocidio y esta ideología", ha asegurado.



Asimismo, ha afirmado que "como nuestros asesinados lucharemos por una verdadera democracia, porque la actual está construida sobre los restos de nuestros muertos, ellos y ellas son los cimientos de esta democracia". "Los familiares hemos sido muy generosos en estos últimos 40 años, pero muy pocos nos lo han agradecido y muy pocos nos han ayudado", ha lamentado.



NAVARRA, "REFERENTE EN EL TRABAJO DE RECONOCIMIENTO"



Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha destacado que la Comunidad foral es "referente en el trabajo de reconocimiento y reparación a las familias que tanto han sufrido por la injusticia de la violencia, una deuda institucional a la que se debía dar respuesta hace mucho tiempo" y que "ahora llega".



A juicio de Barkos, "a pesar de la injusticia, las penurias padecidas, el miedo, el olvido y la desmemoria, las familias de aquellas víctimas nos han dado una lección con su tesón, generosidad y mensaje, un mensaje de convivencia basado en la dignidad de la memoria y basado en el recuerdo de la injusticia cometida, pero alejado del odio y con el afán de construir una sociedad mejor".



Para la jefa del Ejecutivo foral, "reconocer y recordar lo que ocurrió en nuestra tierra, lo que tan injustamente se hizo a tantas familias, era y es hoy un ejercicio de reparación para cada familia individualmente, pero lo es también para toda la sociedad en su conjunto". "Reconocer y recordar lo que ocurrió es un acto de justicia", ha remarcado.



"NO PODEMOS PERMITIR EL SILENCIO"



Por otro lado, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, ha reivindicado que "no podemos seguir permitiendo que la propaganda de los sublevados y la dictadura fascista siga perviviendo en nuestros días" y ha defendido que "no debemos seguir permitiendo el silencio sobre los hechos, la censura encubierta, el engaño y la indiferencia al dolor de quienes padecieron estos abusos".



En su opinión, "hoy que vivimos en democracia se sigue ignorando a víctimas" y, frente a ello, ha considerado que "ha pasado el tiempo suficiente para desenterrar la memoria de las cunetas". "Una sociedad libre necesita conocer todos los detalles de su historia, porque el desconocimiento de la misma permite la manipulación", ha subrayado Dolz, para quien "hoy más que nunca, dignificar a las víctimas, la historia y la memoria son una necesidad en el actual mundo de las noticias falsas".



"Esta tarde asistimos a un acto de justicia y reparación para las víctimas del franquismo que no fueron reconocidas en su momento. El silencio y la indiferencia son aliadas del olvido, pero una víctima no olvida nunca", ha subrayado el secretario de Estado, quien ha trasladado un saludo "afectuoso" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien estaba previsto que asistiera al acto, pero que finalmente no ha acudido por "razones de agenda".



También ha tomado la palabra el vicepresidente primero de la Cámara foral, Unai Hualde, quien ha criticado que "ahora estas familias tengan que escuchar de algunos personajes de la vida pública y política llamar 'guerracivilistas' a quienes reclaman los derechos humanos de estas personas represaliadas y asesinadas". Y ha censurado que "no se dan cuenta de lo que se reclama es justicia para restablecer todos los derechos para todas las personas".

