Actualizada 17/12/2018 a las 12:04

La Mesa del Parlamento de Navarra ha decidido este lunes no crear una comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del rey emérito, tal y como había solicitado los parlamentarios de Orain a Bai.

Antes de tomar el acuerdo se ha conocido una nota-informe no vinculante del letrado mayor del Legislativo, en la que este sostiene que la Cámara foral no tiene competencias para llevar a cabo esa investigación.

En contra de este criterio se ha pronunciado no solo la parlamentaria Laura Pérez como proponente de la comisión, sino también el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz.

