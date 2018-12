El PPN culpa al Gobierno de los cambios para que en las app de los móviles aparezca Iruña

Actualizada 15/12/2018 a las 12:17

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha acusado al Gobierno de Navarra de cambiar el sistema para que las aplicaciones de los teléfonos móviles que requieren GPS cambien el nombre de Pamplona por el de Iruña.

“Ya no se contentan con mandarnos toda la documentación a nuestras casas en euskera, con que todos los carteles de carreteras estén primero en euskera, que incluso se entrometen en cuestiones privadas como lo que ocurrió con la aplicación de pago de aparcamiento Telpark, que pone primero el euskera, y ahora con el resto de aplicaciones que usan GPS”, denuncia la presidenta popular. “Hasta han hecho un concurso de tortilla de patatas en euskera, o todos los anuncios del gobierno, sean en cualquier medio de comunicación, las cartas que llegan a casa o como ya denunciamos, hasta los impresos de matriculación en los colegios, todo es en euskera”.

“Es un auténtico despropósito, ya no respetan ni lo más mínimo, en su afán de imponer el euskera a toda costa están consiguiendo que los castellanoparlantes nos sintamos como en un gueto”, afirma Beltrán.

“El sectarismo de este gobierno es ya intolerable. Llevan toda la legislatura gobernando solo para los suyos, pero ahora están llegando a extremos insospechados. Cualquier persona, de Navarra o de fuera de ella, que intente buscar por ejemplo el tiempo en Pamplona no lo va a conseguir, es una aberración, que incluso va a provocar perjuicios en el turismo. No entendemos el fin que tiene esto, si no es otro, como ya hemos denunciado, que intentar hacer ver que en Navarra el euskera es oficial, e intentar hacer ver que se habla mucho más de lo que la realidad marca”, recuerda. “No lo vamos a consentir, y exigiremos explicaciones y una inmediata rectificación”.

