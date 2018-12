Pérez-Nievas afirma que "Ciudadanos será clave para echar al nacionalismo"

Actualizada 14/12/2018 a las 17:16

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que los datos del 'Navarrómetro', que otorga a su formación tres escaños en los próximos comicios, "demuestran que Ciudadanos será clave para cambiar al cuatripartito nacionalista en el Gobierno de Navarra".



Pérez-Nievas ha celebrado este sondeo que demuestra, ha dicho, que la formación naranja es "una opción fiable de regeneración, política útil y lucha contra las políticas identitarias del cuatripartito".



El portavoz de Cs ha destacado que "un gobierno constitucionalista parece más posible que nunca en contraposición de un gobierno con una obsesión identitaria y de imposición como el actual". En este sentido, ha indicado que "el PSN deberá decidir si vuelve a los consensos que más progreso y desarrollo trajeron a Navarra o sigue apostando contra la lógica de apuntalar al nacionalismo, que no le ha servido nunca para fortalecerse como partido".



Pérez-Nievas ha afirmado que "la ciudadanía de Navarra pide que cambiemos a este gobierno, que hagamos todo lo posible por sumar esfuerzos entre constitucionalistas y dejemos de lado las diferencias para formar un gobierno no identitario, y desde Ciudadanos no les defraudaremos".

