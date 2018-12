Intervenidos más de 8 kilos de material pirotécnico ilegal en Pamplona

Actualizada 14/12/2018 a las 20:06

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en Pamplona más de 8 kilos de explosivos en forma de bengalas y material pirotécnico, enviado de forma ilícita desde Polonia a través de mensajería.

Según la información ofrecida por la Jefatura Superior, se trata de material ilegal que suele ser utilizado por grupos "ultras" o "radicales" en eventos deportivos de alto riesgo, así como en otros eventos de los "anti sistema" para crear alteraciones del orden público.

La operación "GRUZDIEN", que sigue abierta, se inició a mediados de noviembre al recibir a través de Europol una petición de colaboración desde Polonia para investigar un envío de material explosivo pirotécnico a un vecino de Pamplona que lo adquirió on line y al que se le envió por una empresa de mensajería.

Determinado el día en que se iba a recibir, los agentes procedieron a intervenir el material, que fue supervisado por especialistas del TEDAX-NRBQ antes de quedar depositado en dependencias policiales tras poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente.

Una vez abierto el paquete, en su interior se localizaron más de 8 kilos de material pirotécnico explosivo, entre bengalas y otros artificios etiquetados con logos y anagramas tales como "ultras liben" "UEFA mafia" "WHEN WEEKEND COMES" "ACAB (all cops are bastard)".

La normativa española prohíbe el uso de este material y también expresamente el envío de artículos pirotécnicos al público por correspondencia, mensajería u otro tipo de transporte, así como la venta ambulante pero los compradores generalmente utilizan esta vías para eludir los controles.

