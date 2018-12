Araiz (EH Bildu) afirma, tras el Navarrómetro, que "el reto es revalidar la mayoría del cuatripartito"

Actualizada 14/12/2018 a las 12:55

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha afirmado, tras conocerse los datos del 'Navarrómetro', que "el reto" es que en las elecciones del 26 de mayo "seamos capaces de revalidar la mayoría" del cuatripartito.

Frente a los datos del estudio, que revela que el cuatripartito perdería la mayoría de 26 escaños, Araiz ha declarado que "cada uno le dará el valor que quiera a esta encuesta" y ha indicado que es una "foto fija hecha en un momento determinado y que los acontecimientos sociales, políticos y económicos pueden darle la vuelta a esta foto".

"Afortunadamente la ciudadanía es mayor de edad y no vota en función de las encuestas sino en función de otros parámetros", ha señalado Araiz, que ha recalcado que "la única encuesta que va a valer es la del 26 de mayo".

De todas maneras, ha señalado que "no podemos menospreciar la foto" que hace este estudio y ha reconocido que "hay un reto importante, no sólo para EH Bildu sino para el cuatripartito", que es "revalidar esa mayoría" ya que "estamos en estos momentos fuera de esos 26 escaños". "Lo importante no es el resultado particular de cada una de las fuerzas sino el resultado global" porque "la fórmula mejor valorada es la del cuatripartito, concebida en estos términos y con estas fuerzas políticas", ha asegurado.

El portavoz de EH Bildu ha destacado la valoración de Bakartxo Ruiz que, además de tener mejor resultado que Araiz en el anterior 'Navarrómetro', es "la mejor valorada que el resto de candidatos que aparecen en la encuesta".

Igualmente ha destacado que la "fidelidad" del voto a EH Bildu y ha señalado que la encuesta revela que "el 79% que dicen que votaron EH Bildu en 2015 la mantienen". "La mayor del conjunto de fuerzas", ha resaltado. De la misma manera, ha valorado que "el electorado más movilizado y dispuesto a ir a las urnas es el de EH Bildu con un 81%".

Etiquetas Navarrómetro 2018

