El bulo del 'chistorrazo' en Elizondo

Todo quedó en una broma dentro de una campaña promocional que la Asociación de Comerciantes, Servicios y Hostelería Bertan de Baztan empleó para captar la atención de la clientela. Para cuando fue extendiéndose en Elizondo y alrededores la creencia equívoca de su contenido, el vídeo de un robo frustrado en una carnicería de Elizondo había circulado a velocidad de la luz. En él aparecía una mujer convertida en una heroína que, sorprendida por encontrar a un desconocido detrás del mostrador, logró que depusiese su actitud y emprendiese la huida.

El caso, tal y como fue difundido en unas redes sociales que durante la mañana no dejaron de echar humo en media Navarra, llamó más la atención por el ingenio para hacer frente a una situación más que delicada. Provista de unas cajas cuando accedió a la carnicería,un primer impulso le llevó a estamparlas en la cara del intruso. Con aire vacilante retrocedió sobre sus pasos hasta buscar en el mostrador algún que otro objeto que pudiese utilizar como arma arrojadiza. Cuál fue la sorpresa, que echó mano de una chistorra. En medio de una escena entre surrealista y comprometida, a más de uno de los espectadores se le escapó una carcajada cuando siguió la secuencia: al pobre ladrón le llovió una sarta de chistorrazos. Sorprendido, el hombre no tuvo otra que buscar la salida por un extremo. Al punto, del fondo de la cámara frigorífica apareció el vendedor, liberado del encierro al que había sido sometido.

Las imágenes divulgadas ayer por la mañana no hicieron sino dar continuidad a un mensaje verbal que se había propagado en la víspera por la tarde por Elizondo. La creencia de un robo caló como si fuese veraz. La mujer, perteneciente a la asociación Bertan, se había convertido en salvadora. La escena de heroicidad, con la chistorra en la mano, fue noticia nacional en una cadena de televisión, que dio por buena la noticia del auxilio prestado por la mujer valiente. El alcance de la novedad trascendió la fronteras. Desde México se interesaron por lo sucedido. Por la tarde, hubo remolino mediático en Elizondo. Cuando ya no pudo sostenerse la trama, la verdad salió a la luz: el vídeo era parte de una campaña: “No queremos héroes. Queremos gente que compre”. La aclaración condimentó el chistorrazo, que ayer fue popular y dejó a más de uno con la boca abierta.

