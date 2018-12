Hacienda aprueba 13 enmiendas parciales a los presupuestos para Educación

Actualizada 11/12/2018 a las 15:28

La Comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes trece enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos para 2019 relativas a Educación, así como tres del departamento de Hacienda y Política Financiera. Desde que comenzara el debate ayer lunes, la comisión ha debatido ya las enmiendas correspondientes al texto articulado de la ley y las presentadas a las partidas de gasto de los departamentos de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Hacienda y Política Financiera y Educación.



En concreto, se han debatido 247 enmiendas de las, in voce al margen, 957 presentadas, y se han aprobado 41, 39 suscritas por los cuatro grupos que apoyan al Gobierno y 2 del PSN.

Sobre Educación, se han aprobado 13 de las 135 enmiendas discutidas (3 de ellas in voce), todas de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E. En concreto, ha salido adelante una enmienda de aumento de gasto por importe de 1.000.000 euros en la partida denominada Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 años, dirigida a "mejorar la atención de las necesidades de dicho alumnado y la prestación del servicio por parte de los ayuntamientos que lo ofrecen". Se financiará con cargo a la partida Fondo de Contingencia, del Departamento de Hacienda y Política Financiera. Presentada por el cuatripartito, ha recibido también el voto a favor de UPN y PSN y la abstención del PPN.



Se ha aprobado una enmienda de aumento de gasto por 500.000 euros en la partida denominada Subvención a escuelas de música, para "mejorar las ayudas" y otra por importe de 424.350 euros en la nueva partida denominada Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro, para "subsanar las carencias que se arrastran a nivel de cubierta, parquet y vestuarios, con el consiguiente riesgo de lesión por parte de los usuarios, fundamentalmente alumnado del IES Valle del Ebro y del CIP ETI y jugadores de diversos clubes deportivos".



También han tenido luz verdad una enmienda por importe de 250.000 euros en la nueva partida denominada Mejora energética Colegio Público Beriain, al objeto de "renovar carpinterías y mejorar la instalación de calefacción, optimizando así el rendimiento energético del centro"; y otra por 206.000 euros en la nueva partida denominada Rehabilitación cubierta colegio público Remontival, de cara a "paliar las deficiencias detectadas". También se han aprobado 200.000 euros en la nueva partida denominada Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España, para "arreglar deficiencias"; 150.000 euros en la nueva partida denominada Cobertura del patio de la Ikastola Hegoalde, al objeto de "dotar al centro de una zona cubierta, atendiendo así una demanda antigua"; 100.000 euros en la partida denominada Plan de Atención Diversidad; y 70.000 euros en la nueva partida denominada Proyecto de ampliación del Colegio Público Dos de Mayo de Castejón, con el fin de "resolver el problema de espacio derivado de un progresivo aumento de la matrícula y reformar la cubierta, muy deteriorada".



Se dado el visto bueno a 50.000 euros en la nueva partida denominada Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla, al objeto de "sufragar la ejecución del proyecto", a una enmienda in voce de aumento de gasto por importe de 50.000 euros en la partida denominada Limpieza de los centros docentes públicos y otra de 30.000 euros en la nueva partida denominada Trabajos realizados por terceros, con el fin de "sufragar la terapia con perros del alumnado del Centro de Educación Especial Andrés Muñoz Garde, hasta ahora asumida por la apyma". También, se han aprobado 20.000 euros en la partida denominada Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades, para "atender más en profundidad la demanda vacacional del alumnado con discapacidades".



En otro orden de cosas, la comisión, en materia de Hacienda y Política Financiera, ha aprobado 3 de las 6 enmiendas discutidas (1 de ellas in voce), dos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E y otra de PSN. Se trata de una enmienda de aumento de gasto por importe de 250.000 euros en la partida denominada 'Encargo a Tracasa Instrumental. Servicio de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares', con el fin de "contar con los medios personales suficientes para seguir ahondando en la persecución por fraude fiscal".



También se ha dado paso a una enmienda in voce por 53.000 euros en la partida denominada Retribuciones del personal fijo, al estimar que "el refuerzo de la lucha contra el fraude y los mayores controles en la inspección tributaria y en las comprobaciones que lleva a cabo la Hacienda Tributaria supone un aumento de posibles reclamaciones ante el TEAFN, por lo que es conveniente reforzarlo con un vocal más para llegar al máximo de que permite la normativa y evitar demoras en la resolución de las reclamaciones".



Y finalmente, se ha aprobado una enmienda de cambio de denominación de una partida, 'Plan de lucha contra el fraude fiscal', que pasa a denominarse Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado, "en concordancia con el estudio adjudicado, que esperamos conocer y poner en práctica".

