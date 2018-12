Estas son las recomendaciones para hacer frente a la gripe o el catarro

Actualizada 05/12/2018 a las 18:07

Profesionales de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) recomiendan a la ciudadanía unos correctos autocuidados frente a las enfermedades propias de esta época del año como son la gripe o el catarro.



La gripe y el catarro no son la misma patología y se han de afrontar de manera distinta, según han indicado en la presentación del “botiquín de invierno”, que ha contado con el médico de familia del Centro de Salud de San Juan (Pamplona), Pablo Aldaz; la enfermera pediátrica del Centro de Salud de Barañáin, Arantza Iñurrieta; y la enfermera del Centro de Salud de Villava, Guillermina Marí.



En ese acto, según informa el Gobierno Foral, han recordado que la mayoría de las personas que presenta síntomas de gripe o de catarro es capaz de cuidarse en casa siguiendo los cuidados habituales, ya que, ambas se curan solas y no precisan atención profesional.



Han insistido en que en ninguna de las dos enfermedades está indicado tomar fármacos antivirales ni antibióticos, y que solo precisan paciencia, y algunos cuidados.



Los profesionales han hecho hincapié en las diferencias entre la gripe y el catarro y han dado pautas de actuación, así como recomendaciones para reducir la probabilidad del contagio y para las personas cuidadoras, tanto en uno como en el otro caso.



Si bien insisten en que ambas enfermedades no precisan atención profesional, recuerdan que las personas de los grupos de riesgo con sintomatología, o cualquiera que presente síntomas que puedan indicar complicaciones deberán ser atendidas por profesionales sanitarios.



Han recordado, además, que la ciudadanía puede consultar todas las dudas con los profesionales de enfermería de sus centros de salud y a través del teléfono de la Enfermera de Consejo, el 948 290290 (disponible de lunes a viernes de 14:30 a 21:30 horas y sábados, domingos y festivos de 8:00 a 22 horas).



Según han explicado, la gripe suele ser una enfermedad estacional, del otoño invierno, y el catarro puede ocurrir en cualquier época del año.



El catarro es una enfermedad leve causada por varios tipos de virus (Rinovirus, Coronavirus,…) que, habitualmente dura alrededor de una semana, aunque en algunas ocasiones puede durar algo más.



Generalmente, afecta a la parte alta del aparato respiratorio y sus principales síntomas son: estornudos, tos, mocos, congestión nasal, lagrimeo, dolor de garganta y de cabeza. La fiebre no es frecuente y si aparece, tan solo es de unas décimas.



La gripe, por su parte, es una enfermedad causada, también, por un virus, el Virus Influenza, habitualmente es leve y se cura en poco tiempo sin complicaciones pero en algunos casos, y situaciones más vulnerables, puede producir complicaciones. Puede afectar a todo el cuerpo y causar malestar general, fiebre alta, dolores musculares y de cabeza, y debilidad.



En ambos casos se aconseja permanecer en casa descansando, con reposo y ventilando la habitación; beber más líquido de lo habitual y hacer vahos o inhalaciones de vapor de agua (tanto para ablandar el moco y mantener la nariz y la garganta húmeda, como para evitar casos de deshidratación en episodios de fiebre); así como no fumar ni respirar aire con humo de tabaco.



Aconsejan, también, alimentarse saludablemente, y en caso de no tener hambre tomar zumos de fruta, caldos de verdura e infusiones.



Además, en caso de estar padeciendo un proceso catarral, recuerdan la importancia de no frecuentar, sin necesidad, lugares concurridos y aglomeraciones; chupar caramelos duros o pastillas para la garganta para aliviar las molestias de la tos; protegerse del frío y evitar los cambios bruscos de temperatura; no beber alcohol, ni tomar cafeína porque tiene efectos de sequedad; y tomar duchas calientes para aliviar la congestión.



En caso de gripe, se aconseja tomar analgésicos y antitérmicos (paracetamol) en caso de fiebre mayor de 38º C, malestar general, dolor de cabeza o muscular; vigilar la aparición de nuevos síntomas; y recordar las medidas para evitar la transmisión de la enfermedad.

En ambos casos lo importante es disponer en casa de un “botiquín de invierno” con analgésicos como Paracetamol o Ibuprofeno, con los que esté familiarizado, para hacer frente a los síntomas.

Etiquetas Salud

Gripe

Selección DN+