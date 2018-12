04/12/2018 a las 06:00

Recientemente escuché en una conferencia que no estamos ante una época de cambios sino ante un cambio de época. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación y la primera reflexión sobrevenida a dicha circunstancia es que en la nueva época que estamos comenzando, Navarra avanzará muchos puestos en un hipotético ranking de calidad entre las regiones del mundo o los retrocederá, en función de que sea capaz o no de anticiparse a las demandas de esta nueva época. En el punto de pa

Selección DN+