03/12/2018 a las 06:00

He de confesar que no soy muy aficionado al fútbol, pero la frase que pronunció el entrenador de Osasuna, Pedro Mari Zabalza, con la que titulo este artículo y que está profundamente instalada en el imaginario de toda Navarra, sea o no rojilla, tiene una gran utilidad social más allá del ámbito futbolístico. Navarra es una comunidad muy desarrollada económicamente, es una de las cuatro CC. AA cuyo PIB por habitante supera la media europea y se sitúa como la tercera más próspera de

Etiquetas Suplemento Marca Navarra

Selección DN+