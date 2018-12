EH Bildu propone un debate social sobre un nuevo estatus político de Navarra

Actualizada 01/12/2018 a las 13:15

La candidata a la presidencia del Gobierno Foral por EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha asegurado en un acto celebrado en Pamplona que es el momento de "empezar a abordar un debate social sobre el método para elaborar y decidir el nuevo estatus político de Navarra".



Un nuevo estatus que, "sustentado en el derecho a decidir de su ciudadanía, deberá definir su marco institucional y los ejes de su modelo económico y social, un nuevo estatus que posibilite una relación de igual a igual con el Estado español", se señala en un manifiesto leído por Ruiz con motivo de la celebración el próximo lunes del Día de Navarra.



Ruiz ha declarado que han pasado 36 años desde que se aprobó la Ley del Amejoramiento del Fuero y "el paso de los años no ha sido sino la constatación de la mordaza impuesta a toda la ciudadanía navarra y las consecuencias económicas, sociales, políticas y de convivencia democrática que ello ha acarreado".



Esa tendencia, ha dicho, "ha ido agudizándose en los últimos años y no parece tener visos de cambiar en un futuro próximo", sino que, "bien al contrario, vamos a asistir a nuevos episodios de ataques a nuestro autogobierno, a nuevos intentos por reducir a Navarra a una provincia española con algunas peculiaridades".



Ruiz ha aseverado que el cambio de gobierno en Navarra "no ha sido una casualidad, ni el fruto de un mero acuerdo entre partidos políticos para un corto recorrido" y ha permitido poner "las bases de una convivencia democrática".



"Somos conscientes de que faltan pocos meses para el fin de legislatura, y que en ese espacio de tiempo difícilmente puede darse un proceso de debate y participación social de la amplitud y profundidad que exige un tema de tanto calado como el del estatus político de Navarra", ha reconocido.



Sin embargo, ha apuntado que "hay que llegar a acuerdos desde el respeto de un criterio básico que es que el futuro de Navarra se decide en Navarra. Por eso mismo, el sujeto de decisión en ese proceso debe ser el conjunto de la ciudadanía navarra".



"Es en ese objetivo mayor de cambio del modelo de convivencia para beneficio de la ciudadanía navarra donde nos planteamos ese debate sobre el estatus de Navarra y las propias elecciones del 2019", se subraya en el manifiesto de EH Bildu.



Ruiz ha afirmado que ese objetivo "tiene límites", que son "aquellos con los que nos enfrentamos cada vez que tomamos una decisión en esa dirección".



Por ello, EH Bildu plantea "diseñar, debatir y decidir entre todas el nuevo marco y unas nuevas reglas de juego para todo lo que nos atañe como personas y como Comunidad".

