Podemos dará un sí "crítico" a los Presupuestos de Navarra y presenta enmiendas por dos millones

Actualizada 21/11/2018 a las 17:19

Los parlamentarios de Podemos prevén dar un sí "crítico" a los Presupuestos de Navarra para 2019 y han presentado diez enmiendas por valor de dos millones de euros para mejorar la asignación presupuestaria en aspectos como el ciclo de educación 0-3 años, la atención a la diversidad en la enseñanza o la lucha contra la exclusión social.



Así, Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez, los tres parlamentarios de la formación morada, propondrán al Consejo Ciudadano de Podemos, que se reunirá próximamente, que dé el visto bueno al apoyo a los Presupuestos.



En una rueda de prensa que han ofrecido este martes, los parlamentarios han dado cuenta de las enmiendas que han presentado a las cuentas, que se suman a las demás enmiendas que ya ha pactado con el cuatripartito en su conjunto.



Mikel Buil ha señalado que los Presupuestos tienen una "connotación positiva", pero el apoyo de Podemos es "crítico, porque tiene dos 'peros' importantes". "El primero pero es la participación, porque no hemos conseguido impulsar al Gobierno de Navarra para que estos presupuestos cuenten con un proceso de participación amplio para que entidades sociales y sindicatos hubieran podido participar", ha señalado.



En segundo lugar, ha afirmado que "el incremento del PIB no se corresponde con el porcentaje de aumento de la recaudación, lo cual nos da un indicador claro de que es posible mejorar la recaudación, sobre todo entre los que más tienen".



En todo caso, ha valorado como "puntos fuertes" de los Presupuestos la consignación económica para la nueva ley de Vivienda, que incluye ayudas para la emancipación de los jóvenes y para personas en necesidad; el "gran desembolso" para el departamento de Educación; y la subida salarial para los empleados públicos.



Por su parte, Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra, ha afirmado que los Presupuestos de 2019 son "los más sociales de la legislatura y no nos cabe más que actuar con responsabilidad". "Se acumulan desde 2015 más de 500 millones en políticas de cambio. La apuesta de Podemos es seguir avanzando en el cambio social y político que Navarra necesita y que demandaba durante décadas. Seguimos dando estabilidad al Ejecutivo. Somos un socio leal, pero nos queda mucho por hacer", ha destacado.



La parlamentaria ha señalado que Podemos "no quiere dejar a nadie atrás y seguirá trabajando" en esa línea. "Podemos es la voz de la calle y Navarra necesita de un Podemos fuerte, que nuevamente tenga la confianza para poder seguir transformando nuestras realidades", ha asegurado.



Por su parte, Tere Sáez ha explicado que los parlamentarios de Podemos han presentado diez enmiendas por valor de 2 millones de euros. Así, se proponen enmiendas para lucha contra la exclusión, para cooperación al desarrollo, la creación de centros de educación del ciclo 0-3, la atención a la diversidad del alumnado, el polideportivo de Tudela, inversión para el centro de salud de Cascante, o medidas contra violencia machista.

Selección DN+