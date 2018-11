Yoryina Pérez: “Mi vida se paró por completo cuando se suicidó mi madre”

15/11/2018 a las 06:00

Yoryina Pérez San Pedro tiene 35 años y vive en Logroño. En febrero de 2016, su vida se vino abajo cuando su madre, Isabel, se suicidó a los 63 años. Dos años y medio después ya es capaz de escuchar a sus amigas cuando sus madres les llaman por teléfono, pero sigue encendiéndose cuando alguien le pregunta por “cómo lo hizo”, se ha levantado de reuniones al escuchar frases hechas como “si me pasa esto me suicido o me corto las venas”, y le duele cuando le dicen “tú no tuviste

