Primer ataque de las osas liberadas por Francia en el Pirineo navarro

Actualizada 14/11/2018 a las 21:23

Desde la suelta de las osas a comienzos del mes de octubre el Gobierno de Navarra ha venido recibiendo información por parte del Estado francés referente a dichos animales. Las informaciones recibidas no permitían conocer con detalle sus movimientos y por lo tanto establecer medidas específicas de prevención, siendo solo útiles para confirmar que los desplazamientos ha sido muy activos, algo esperable en estas primeras semanas, y que han supuesto que las osas se hayan movido por toda la cordillera buscando su hábitat idóneo. El Gobierno de Navarra, desde un primer momento, solicitó al Estado francés el acceso a toda la información disponible, tanto en tiempo como en forma, y el establecimiento de cauces oficiales que permitan trasladar dicha información a las Entidades Locales y agentes implicados. En cualquier caso la información recibida ha hecho que desde el Gobierno de Navarra se comunicará a la Junta del Valle de Roncal la presencia intermitente de al menos una de las osas y que el Guarderio Forestal de la zona mantuviera vigilancia en las zonas. El Gobierno de Navarra considera imprescindible que la información necesaria para una correcta gestión pueda ser trasladada de forma ágil y trasparente a todos los sectores.



Esta situación ha dado un giro considerable cuando el pasado 12 de noviembre de 2018, un ganadero, titular de una explotación ganadera en Uztárroz comunicó un posible ataque de oso pardo a ganado de su rebaño.

Aun cuando por la época del año (baja presencia de ganado en los pastos y entrada del periodo de hibernación), y por el movimiento constante de los animales no se prevén que puedan producirse ataques importantes y reiterados, desde el momento de la recepción de la comunicación el Guarderio Forestal y los servicios técnicos han activado el protocolo por ataque de oso con seguimiento terrestre y avisos a los ganaderos para la autoprotección. Ese mismo día se reiteró la solicitud de información al Estado Francés de los movimientos precisos en continuo de la osa, se pidió el apoyo al Ministerio de Transición Ecológica español y se realizó una visita in situ a la explotación ganadera. Consecuencia de la información recibida y de los análisis, en el acta realizada por parte del Guarderio Forestal se considera probado que una oveja ha muerto por ataque de oso, poniendo en conocimiento este hecho tanto a la Prefectura de Pau como al Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se exigía una reunión con carácter inmediato para establecer cauces oficiales de comunicación y el análisis de las medidas a adoptar o ya adoptadas. Así mismo ya se ha tramitado el expediente de indemnización con carácter de urgencia y se han dado instrucciones precisas a Guarderio Forestal de mantener vigilancia extrema en las explotaciones ganaderas susceptibles de ser afectadas.



Paralelamente a todo ello, y como ya es conocido, se han mantenido tres encuentros en el territorio y el Gobierno de Navarra ha trasladado a las Entidades Locales y diferentes sectores propuestas de medidas a adoptar. Además se ha realizado un estudio en el propio Valle de Roncal en donde se han recogido propuestas de diferentes sectores, que junto con las recibidas de la Junta del Valle de Salazar, Ayuntamiento de Roncal y otros agentes conforman un documento de trabajo, borrador del Plan de acción del oso pardo, que será presentado la próxima semana en el territorio. Esta plan incluirá medidas de prevención de daños, fomento de ganadería extensiva, información y formación, sistema de avisos y vigilancia, etc.

