Los acusados de grabar en la cripta de los Caídos esperan "sentido común" y "justicia"

Actualizada 14/11/2018 a las 10:26

Los acusados de un presunto delito de revelación de secretos después de grabar en el interior de la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, Carolina Martínez y Clemente Bernad, han manifestado que esperan del juicio, que se celebra este miércoles, "sentido común" y "justicia".



Clemente Bernad ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del juicio, que creen que "no tenemos que estar aquí de ninguna de las maneras, simplemente por hacer un documental que pretende informar sobre un monumento que hay en Pamplona, el segundo monumento fascista más grande del Estado español después del Valle de los Caídos".



Bernad ha añadido que "lo único que queríamos era informar ante un debate que está en la ciudad desde hace mucho tiempo". "Es una especie de historia al revés", ha criticado.



Por su parte, Carolina Martínez ha indicado que "no esperábamos llegar a aquí", por lo que ha indicado que "esperamos muy poco". "Todo el proceso, que ha durado un año, ha sido muy duro", ha comentado, para afirmar que esperan "sentido común y que haya justicia".



La acusada de grabar dentro de la cripta de los Caídos ha agradecido el apoyo recibido, como en el caso del Palamento de Navarra, y ha afirmado que "no somos los únicos que pensamos que somos inocentes".



La vista oral se celebra este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 y la Fiscalía de Navarra pide para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión y una multa de 20 meses a 20 euros por día (12.000 euros).



Antes de comenzar el juicio, ha habido una concentración de apoyo a los dos encausados, a la que han asistido los concejales de Aranzadi en el Ayuntamiento de Pamplona. En declaraciones a los medios, José Ramón Urtasun, del colectivo ZER, ha señalado que este caso "nos parece alucinante, el mundo al revés". "Entiendo que las instituciones, la policía, el juzgado tendrían que denunciar a los que hacen apología del golpismo y cuando vamos a ver que están haciendo para demostrarlo porque lo estamos denunciando desde hace muchos años resulta que somos nosotros los encausados", ha censurado.



Según ha dicho, "es una injusticia en sí, es aberrante, no tiene sentido". Ha explicado que "no hemos hecho otra cosa que dar información, que las personas de Navarra sepan qué es el Monumento a los Caídos y nos consideran como una asociación terrorista". "Somos una asociación cultural, de información", ha comentado.



Urtasun ha señalado que "luchamos por la verdad, la justicia y la reparación y la verdad es comunicar la realidad y eso hemos pretendido". "Lo primero es información sobre los Caídos, que la gente tenga criterio", ha concluido.



LA FISCALÍA



En su escrito, el Ministerio Fiscal explica que el Monumento a los Caídos es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona si bien la cripta pertenece al Arzobispado de Pamplona. Un espacio "no accesible al público" y cuyo uso es "de carácter privado", cuyo uso está autorizado a los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz así como a las autoridades eclesiásticas.



En sus conclusiones provisionales, el fiscal considera que los acusados, que habían recibido autorización del Ayuntamiento de Pamplona para entrar en el Monumento a los Caídos el 18 de marzo de 2016 para realizar un documental, colocaron una microcámara de vigilancia, un grabador de vídeo y un micrófono en el interior de la rejilla de ventilación de la cripta "con ánimo de atentar contra la intimidad de la Hermandad de Caballeros voluntarios de la Santa Cruz y con ánimo de comprobar el tipo de actos de culto que por parte de la misma se realizan en la cripta y poder asimismo obtener evidencias videográficas de lo que en la cripta se hace y practica".



Este sistema de grabación fue encontrado por un miembro de la Hermandad el 19 de marzo de 2016, que lo denunció ante la Policía Nacional. Los acusados volvieron el 21 de marzo para retirar el material "pero alegaron que había desaparecido".



