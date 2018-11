Actualizada 08/11/2018 a las 11:53

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que la ley foral aprobada en 2012 "ata de pies y manos" al Ejecutivo y ha sostenido que no permite devolver las retenciones en las prestaciones por maternidad, mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha insistido en defender su proposición de ley foral para que se haga una devolución retroactiva con fecha 1 de enero de 2014.



En respuesta a una pregunta de los regionalistas en el pleno del Parlamento, Uxue Barkos ha insistido en que la sentencia del Tribunal Supremo no afecta a la norma navarra, "norma que UPN promovió y aprobó y que supuso la eliminación de la exención en la prestación por maternidad". "No existe ninguna sentencia del Supremo que afecte a las madres navarras y Esparza lo sabe, y tan lo sabe que ha presentado una proposición de ley al efecto sin seguridad jurídica alguna, al plantear la retroactiviadad contra el espíritu declarado en su ley de 2012", ha indicado, para señalar que "es una mentira a la cara de las madres, es una irresponsabilidad".



La jefa del Ejecutivo ha asegurado que en la reunión que mantuvo con las madres, "no para hacer campaña electoral, como está haciendo Esparza, les explique que la ley de 2012 ata de pies y manos al Gobierno para hacer suya la doctrina del Supremo". "En la ley de 2012 de manera expresa quedaban fueran de exención las prestación por maternidad. ¿Pretende decir que los servicios jurídicos de la Hacienda foral han sido utilizados de manera torticera?", ha planteado Barkos a Esparza.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que los regionalistas han presentado una proposición de ley para que se devuelvan las retenciones con carácter retroactivo, lo que es "perfectamente legal y lo único que busca es que a las madres navarras se les trate igual que a las madres españolas". "Barkos les pega a esas madres un portazo en las narices. Están tratando de forma discriminatoria a las madres navarras", ha censurado.

Javier Esparza ha afirmado que "devolver 45 millones a las familias navarras es la mejor medida social que podían adoptar y vuelven a usar el régimen foral para maltratar a las madres navarras". "Al menos a ellas dígales la verdad y no les mienta. Para mentirosa, usted", ha indicado.

El parlamentario de UPN ha afirmado que "en el año 2013, con una crisis enorme, UPN, PSN y PP deciden quitar esa exención y asumo esa posición sin ningún complejo, y también es verdad que nadie en el Parlamento se opuso a esa decisión". "Ahora en 2018 el Supremo dice que las prestaciones están exentas de tributación y se convierte en doctrina legal. Esta doctrina no afecta a Navarra ni a Álava, pero Álava decide asumirla como propia y Navarra no lo ha hecho", ha indicado.

Así, ha considerado que "cuando Barkos recibe a las madres les dice que está atada de pies y manos, y mintió una vez más". "Sí podía hacer algo, de la misma manera que Álava asumió la doctrina aunque no le afectaba y estableció un sistema para devolver el IRPF a las madres alavesas", ha indicado.

La jefa del Ejecutivo ha criticado que Esparza le llamara "mentirosa" y le ha pedido que se "contenga". "He escuchado de usted las cosas más abyectas que pueda escuchar cualquier persona. Si tiene la más mínima gallardía política y pretende llegar a esta larga campaña electoral con un mínimo de bien sea sincero, honrado, honesto con la seguridad jurídica, con ese grupo de madres a las que quien está mintiendo es solo usted", ha afirmado.

